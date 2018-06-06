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تسريب بيانات 92 مليون مستخدم بعد اختراق لموقع تواصل إسرائيلي

6/6/2018

قالت شركة ماي هريتيج للتواصل العائلي وتحديد الأنساب في رسالة على مدونة يوم الإثنين إن اختراقا أمنيا لموقعها أدى إلى تسريب بيانات أكثر من 92 مليون مستخدم.

وأفادت المدونة بأن الاختراق الأمني حدث يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، واستهدف عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور مستخدمي الموقع منذ تسجيلهم فيه وحتى حدوث الاختراق.

وأضافت الشركة أنها لم تعلم بأمر الاختراق إلا يوم الإثنين، عندما أبلغ باحث رئيس أمن المعلومات بالشركة بأنه اكتشف وجود ملف يحتوي على عناوين البريد الإلكتروني وكلمات مرور على خادم خاص خارج موقع ماي هريتيج.

وقالت الشركة إنها لم تعثر على أي بيانات أخرى على الخادم ولا تتوافر أدلة على استخدام البيانات الموجودة في الملف.

وذكرت المدونة أن المعلومات عن أشجار العائلات وبيانات الحمض النووي (دي.إن.إيه) مخزنة على أجهزة منفصلة ولم تتأثر بالاختراق.

وقالت الشركة إنها تحقق في الاختراق وتتخذ خطوات لإشراك شركة مستقلة في مجال الأمن الإلكتروني للنظر في الحادث.

ونصحت الشركة المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم.

وتساعد شركة ماي هريتيج الإسرائيلية العائلات حول العالم في اكتشاف تاريخها باستخدام أدوات شجرة العائلة واختبارات الحمض النووي (دي.إن.إيه) ومكتبة من السجلات التاريخية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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