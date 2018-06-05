وفاة الإذاعي المصري أحمد سعيد مؤسس "صوت العرب"

غيّب الموت الإذاعي المصري أحمد سعيد (الإثنين)، مؤسس إذاعة صوت العرب، التي بثت لجميع أقطار العالم العربي، عن عمر ناهز 93 عامًا.

ونعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمصر، أحمد سعيد، أحد رواد العمل الإذاعي بمصر.

وقال زين إن "الإذاعي الراحل له إسهامات كبيرة في تطوير وتجويد العمل الإذاعي وكان نموذجًا يُحتذى به في المهنية".

وولد سعيد عام ١٩٢٥، وعمل مذيعًا رئيسيًا منذ انطلاق برنامج "صوت العرب" عبر "إذاعة القاهرة"، وأسس إذاعة "صوت العرب" عام 1953، وهي أحد أشهر الإذاعات المصرية التي بثت لجميع أقطار العالم العربي باللغة العربية.

وجاءت وفاة سعيد قبل يوم من الذكرى الحادية والخمسين لهزيمة الخامس من يونيو/حزيران عام 1967.

واتهم سعيد طوال سنوات في مصر بإذاعة بيانات زائفة أعلن خلالها انتصار الجيش المصري على إسرائيل في حرب 5 يونيو/حزيران عام 1967، ونقل عبر إذاعة "صوت العرب" بيانات تخبر عن انتصار ساحق لمصر وعن إسقاط عشرات الطائرات الإسرائيلية، على عكس ما حدث حيث احتلت إسرائيل آنذاك سيناء المصرية، قبل تحريرها لاحقًا بعد حرب عام 1973.

لكنَّ سعيد أوضح أنه كان ملتزما بإذاعة البيانات الرسمية. وقال في تصريحات صحفية سابقة: "لا تستطيع أية صحيفة أو إذاعة أو قناة تليفزيونية عندما يأتي إليها بيان من أي وزير في الدولة وهي في حالة حرب أن تمتنع عن نشره".