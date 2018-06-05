شاهد: نسخة من المصحف الشريف بطريقة "برايل"

نجح مغربي مقيم في العاصمة الفرنسية باريس في طباعة نسخة من المصحف الشريف بطريقة "برايل" الخاصة بالمكفوفين.

وتضم النسخة أيضا المصحف الشريف مكتوبا بالرسم العثماني بخط كبير لمن يعانون من ضعف شديد في القدرة على الرؤية.

ويقول حسين آيت المقدم إنه بدأ في العمل في مشروعه عام 2013. وقام حسين بتحويل النصوص إلى طريقة برايل عبر برنامج كومبيوتر أعده خصيصا لذلك. ويهدف المشروع إلى مساعدة المكفوفين على قراءة القرآن الكريم.

وأشار حسين إلى أنه ينوي الاستمرار في التوسع في طباعة المزيد من الكتب الدينية والفقهية بهذه الطريقة.

يشار إلى أن طريقة برايل، نظام للكتابة والقراءة خاص بالمكفوفين وضعاف البصر، يقوم على تجسيد الحروف على ورق خاص بنقاط ناتئة أو مقعرة يُمكن تحسسها باللمس، ويُعبر عن كل حرف بتشكيلة من النقاط البارزة تُطبع على الورقة بفضل ريشة خاصة تُعرف بريشة برايل.

يُنسب نظام برايل إلى مخترعه لويس برايل (1809-1852) وكان أستاذا بالمعهد الملكي للشباب المكفوفين بالعاصمة الفرنسية باريس.