شاهد: سباح فرنسي يبدأ محاولة لعبور المحيط الهادي

بدأ الفرنسي بن لوكونت، سبّاح المسافات الطويلة، الثلاثاء، محاولته ليصبح أول شخص يعبر المحيط الهادي.

وانطلق لوكونت من الساحل الشرقي لليابان وسبح معه طفلاه ماكس وآنا بضع مئات الأمتار قبل أن يتركا والدهما البالغ من العمر 50 عامًا، لمواصلة مهمته بعبور أكبر مجرى مائي في العالم.

ويأمل لوكونت، الذي سبح عبر المحيط الأطلسي عام 1998، أن يرى طفليه في سان فرانسيسكو بعد رحلة تمتد 9100 كيلومتر والتي من المتوقع أن تستغرق أكثر من ستة أشهر.

وقال لوكونت الأسبوع الماضي، إنه يهدف يوميًا إلى السباحة ثماني ساعات وحرق ثمانية آلاف سعر حراري.

وستنتفع أكثر من 27 منظمة علمية مختلفة، بعضها منظمات طبية وبعضها معنية بعلوم المحيطات، بالبيانات التي سيجمعها الفريق الداعم للوكونت خلال رحلته.

وستركز الكثير من الأبحاث على تلوث المحيط الهادي بكميات كبيرة من النفايات البلاستيكية.

وتأتي انطلاقة لوكونت في اليوم العالمي للبيئة، وقال إنه معني بتأثير التلوث البلاستيكي المنتشر على النظام البيئي البحري.

ويمكن متابعة تقدم لوكونت عبر موقع (سيكر دوت كوم) الإلكتروني للمتابعة المباشرة.