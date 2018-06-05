شاهد: ديناصور ينظّم حركة السير في تايلاند

فوجئ السائقون في أحد تقاطعات مدينة ناكون نايوك في تايلاند بأن من ينظّم حركة المرور ليس شرطيا عاديا بل "شرطي ديناصور" في لفتة ترمي إلى جعل السائقين والمارّة أكثر التزاما بتعليماته.

ويقول "الشرطي الديناصور" إن وظيفتهم تقضي بالتعامل مع الكثير من الطلاب، وعليهم أن يكونوا محط اهتمام على الطريق، كي يكون السائقون والطلاب سالمين على الطرقات.

وتعاني تايلاند من نسبة عالية من حوادث السير القاتلة لامتناع كثيرين من سائقي الدراجات عن وضع الخوذات واكتظاظ الدراجة الواحدة بالعديد من الركاب، في حمولة أكثر من طاقتها.

ويوضح الشرطي تانيت بوسابونغ قائلا :"أنا أقف أمام روضة للأطفال، وهناك مدرستان ابتدائيتان في الجوار.. عند الصباح تكون حركة السير مزدحمة ولا يحترم الأهل كثيرا تعليمات المرور".

ويستطرد الشرطي ويقول إنه فكّر مليا في الموضوع وتساءل في نفسه كيف يمكنه معالجة هذا الأمر، إلى أن جاءته هذه الفكرة، ومع مرور الوقت ازداد عدد أزيائه التنكريّة، وصار لديه أكثر من عشرين زيّاً، من الدببة وإلى ديناصورات.

ويعتقد الشرطي أن لهذا التنكّر أثرا جيدا على حركة المرور، كما أن وجوده بهذه الأزياء يشجّع التلاميذ الصغار على المجيء إلى المدرسة، حيث أنه يقوم بالتحدث معهم وملاطفتهم وهم فرحون بمشاهدة الديناصور.

وتُتهم الشرطة في تايلاند بانتشار الفساد في صفوفها وإقدام الكثير من عناصرها على قبول الرشى من المخالفين بدل معاقبتهم بموجب القانون، كما تعاني البلاد من نسبة عالية جدا من حوادث السير القاتلة، وخصوصا بسبب امتناع الكثيرين من التقيد بإجراءات السلامة والقواعد المرورية.