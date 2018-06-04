شاهد: مطعم متنقل يوزع وجبات الإفطار على الصائمين

ابتكر مطعم سوري طريقة إنسانية تسهل وصول وجبات الإفطار في موعدها للصائمين النازحين وفي المخيمات في أرياف إدلب، فكانت فكرة "عربة الشيف المتنقلة".

التجربة الفريدة التي نفذها مطعم الشيف لاقت إقبالًا كبيرًا في رمضان، حيث تمكنت من الوصول لأكبر عدد من النازحين والمخيمات والمناطق الفقيرة.

الوجبات التي يقدمها المطعم المتنقل تتنوع ما بين الشرقي والإفريقي والغربي، ويقدمها المطعم بأقل تكلفة للقادرين، ومجانًا للفقراء والمحتاجين لاسيما في مناطق النزوح والمخيمات التي لا يصل إليها دعم ولا يوجد فيها منظمات إغاثية.

كما ينظم المطبخ الميداني مسابقات تكون جوائزها وجبات سريعة مجانية للمحتاجين بشكل لائق وإنساني لاسيما مع كثرة عدد النازحين والمهجّرين في سوريا.