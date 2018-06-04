البث الحي
منوعات

شاهد: سوري يصمم ويصنع سيارة كهربائية

4/6/2018

صمم فراس حسين المعروف بـ"أبو الحسن"، من مدينة سراقب شمالي سوريا، ويعيش على الحدود السورية التركية، سيارة تعتمد على الطاقة الكهربائية آملًا في تطويرها لاحقًا.

وجاءت الفكرة لـ"أبو الحسن" منذ 3 سنوات عندما رأي الوضع صعب في الداخل السوري بسبب قلة المازوت والبنزين والغاز، ورأى السيارات شبه متوقفة، ففكر في البديل، وخطرت له فكرة الطاقة البديلة سواء بطاريات الشحن من خلال الكهرباء أو بالطاقة الشمسية.

وبالفعل اجتمع الرجل مع اثنين من أصدقائه وصمموا الفكرة وباشروا تنفيذها كانت عبارة عن سيارة عائلية صغيرة تعمل بالشحن الكهربائي ولاحقًا سيتم تزويدها بالطاقة الشمسية.

وقال أبو الحسن إن صعوبات ميكانيكية كثيرة واجهتهم خلال التنفيذ لكن تم التغلب عليها، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من قطع غيار تلك السيارة الجديدة هي في الأصل مستعملة وكان مفقود الأمل منها، ما يعني أنه يمكن استغلال السيارات شبه المنتهية وإعادة الحياة إليها.

ووصف شعوره "الرائع" وهو يقل سيارته التي تدور بالكهرباء من صنع يديه، ويأمل أبو الحسن أن تدعمه الحكومة التركية في تطوير سيارته والتوسع في هذا المشروع والانطلاق به في سوق سيارات الطاقة البديلة، ويحلم أن يطور السيارة قريبا ليتحول سقفها إلى ألواح طاقة شمسية.

لمشاهدة الفيديو عبر يوتيوب.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

سيول وأمطار غزيرة بمناطق عدة في السعودية(فيديو)

(الجزيرة)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)
الأكثر قراءة

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)