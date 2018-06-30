صحيفة "الحياة" تغلق أبوابها في بيروت بعد عقود على انطلاقها

أغلقت صحيفة "الحياة" مكتبها في لبنان السبت بعد شهر من توقف طبعتها الورقية في بيروت حيث تأسست قبل أكثر من سبعة عقود، جراء أسباب مالية، وفق ما تم ابلاغ العاملين فيها.

ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول في الصحيفة قوله: "اليوم يغلق مكتب بيروت أبوابه بعدما احتجبت الطبعة الورقية عن الصدور مطلع الشهر الحالي".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "إغلاق المكتب يندرج في إطار قرار بإغلاق كافة المكاتب الخارجية للصحيفة لأسباب مالية، ويأتي بعد انتقال المقر الرئيسي من لندن إلى دبي" مطلع العام.

ويعمل في مكتب بيروت التابع ل"دار الحياة" نحو مئة موظف، نصفهم من الصحفيين الذين يتوزعون على جريدة "الحياة" ومجلة "لها" الفنية والاجتماعية المتنوعة.

وتأسست صحيفة "الحياة" الواسعة الانتشار في العالم العربي وبلدان الاغتراب، في بيروت في عام 1946 على يد الصحافي كامل مروة الذي كان يعد من أبرز رواد الصحافة اللبنانية والعربية قبل أن يتم اغتياله داخل مكتبه في عام 1966.

وأغلقت الصحيفة أبوابها في بيروت في عام 1976، بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية في لبنان التي استمرت ما بين أعوام 1975 إلى 1999.

وفي عام 1988، انطلقت "دار الحياة" في لندن، وباتت بعد عامين ملكاً للأمير السعودي خالد بن سلطان.

ودأبت الصحيفة خلال العقود الماضية على إصدار نسختين، الأولى دولية انطلاقاً من بيروت وتوزع في أنحاء العالم والثانية سعودية محلية.

وبحسب عاملين في الصحيفة في بيروت، سيتم إبقاء النسخة السعودية على حالها فيما سيتم إصدار النسخة الدولية عبر الإنترنت. كما ستطبع في دبي حيث مقرها الرئيسي.

ويأتي إغلاق مكاتب صحيفة "الحياة" في بيروت بعد توقف جريدة "السفير" اللبنانية العريقة عن الصدور نهاية عام 2016 جراء مصاعب مالية بعد 42 عاماً على تأسيسها.