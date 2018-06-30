شاهد: استعدادات لتشييد متحف لأكبر "مذبح للأطفال" في التاريخ

كان هذان الطفلان في سن الخامسة والرابعة عشرة حين قتلا، وهما اثنان من 251 طفلا آخر قدّموا كضحايا بشرية في القرن الخامس عشر في البيرو، حيث كانت تستوطن حضارة" تشيمو".

وكُشف عن هذه الرفات في أبريل/ نيسان الماضي في منحدر مطلّ على المحيط الأطلسي في شمال البيرو، حيث كانت تستوطن حضارة تشيمو التي ظهرت في القرن العاشر واندثرت في منتصف القرن الخامس عشر على يد حضارة الإنكا.

ومنذ ذلك الحين، يعمل مهندسون على تشييد متحف يضم الرفات التي ما زالت في حالة جيدة ويمكن نقلها من مكانها، ومن المقرر أن يدشّن المتحف في الأشهر الستة المقبلة، على مقربة من الموقع، وتبلغ تكاليفه مليونا و500 ألف يورو.

وبدأت أعمال الحفر في عام 2011 في هذه المنطقة، وأسفرت عن الكشف عن بقايا أطفال دفنوا ووجوههم باتجاه المحيط، إضافة إلى حوالي 200 حيوان لاما صغير قدّمت أيضا ضحايا، وقد دفنت متّجهة إلى الشرق، إلى ناحية جبال الإنديس.

لكن أعمال التنقيب لم تنته بعد في هذا الموقع، وما زال الباحثون يعثرون بين الحين والآخر على بقايا عظام في المنطقة، بحسب ما يقول عالم الآثار "غابريل بريتو".

ففي الأسبوع الأول من يونيو /حزيران وحده، أعلن باحثون العثور على هياكل عظمية لستة وخمسين طفلا في موقع "بامبا لا كروز " والذي يستخدم مكبّا للنفايات.

ويشرح بريتو ويقول إن كان الأطفال يُقتلون بشقّ الصدر، ويشتبه الباحثون في أن الصدر كان يُشقّ لاستخراج القلب منه. ويوضح بأن الأطفال كانوا يدفنون رأسياً، الواحد إلى جانب الآخر مع بعض المقتنيات إلى جانب كل منهم.

وإذا كانت هذه التفاصيل غير مؤكدة تماما، إلا أن ما هو مؤكد، أن هذا الموقع هو أكبر مذبح للأطفال في العالم، بحسب الباحثين، وعلى مقربة من هذا المكان الرهيب، يقع حيّ سكني بيوته مبنيّة من الطوب، لم يكن سكانه يتوقّعون أن يكونوا جيران أحداث تاريخية فظيعة.

ويظهر فحص الكربون للأدوات الموجودة إلى جانب الرفات أنها تعود إلى ما بين العام 1400 والعام 1500، حين بدأ نجم حضارة تشيمو يأفل.

ويرغب الباحثون في أن تتسع رقعة التنقيب وصولا إلى المنطقة المسكونة، وفي حال تأخر مشروع المتحف، سيعود العلماء لدفن الرفات بشكل يحفظها من التلف والسرقة، أما الرفات ذات الحالة الجيدة فقد تنقل إلى جامعة (تروخيو) لإجراء المزيد من الأبحاث عليها.