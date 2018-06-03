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نتائج واعدة لفحص دم تبشر باكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة

نتائج واعدة لفحص دم تبشر باكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة
نتائج واعدة لفحص دم تبشر باكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة
3/6/2018

أظهرت نتائج أولية أن فحص دم تجريبيا تطوره شركة جريل يبشر باكتشاف سرطان الرئة في مراحله المبكرة استنادا إلى الحمض النووي العائم الذي يطلقه الورم في الدم.

واستندت النتائج التي قدمت خلال اجتماع الجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري في شيكاغو على عينة من 127 مريضا بسرطان الرئة و580 شخصا معافى.

وألقت النتائج الضوء لأول مرة على كيف يمكن أن يكشف فحص دم للمراحل المبكرة من السرطان عن الإصابة بسرطان الرئة وهو أكثر أنواع السرطان فتكا في الولايات المتحدة والذي عادة ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة.

وقالت الدكتورة آن رينيه هارتمان نائبة رئيس قسم تطوير البحوث السريرية في جريل: "ما نراه بشكل عام هو فحص للدم يكشف عن مؤشر حيوي قوي للسرطانات التي ترتبط بارتفاع في الوفيات ولا تكشفها الفحوص الطبية عادة".

وفحص البحث قدرة ثلاثة أنواع من الاختبارات التسلسلية على تعقب السرطان في عينات دم مرضى يعانون من حالات مبكرة ومتأخرة من سرطانات الرئة.

ونجحت الاختبارات الثلاثة في تشخيص سرطان الرئة بمعدل خطأ بسيط. لكنها نجحت في تعقب السرطان في المراحل المتأخرة التي يطلق فيها الورم أجزاء صغيرة من الحمض النووي أكثر من نجاحها في تعقب الأورام في مراحلها الأولى وهو هدف الشركة الأساسي.

ووصف الدكتور جيفري أوكسنارد من معهد دانا فاربر للسرطان والذي قاد الدراسة النتائج بأنها "نتائج أولية واعدة" لكنه قال إن هناك حاجة لتطبيق الفحوص على مجموعة أكبر من الأشخاص.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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