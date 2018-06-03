شاهد: "مدفع رمضان".. مصدر بهجة للصائمين في الدوحة

في عدد من المواقع المعروفة بالعاصمة القطرية الدوحة، يتجمع المواطنون القطريون والمقيمون الأجانب؛ للاستمتاع بمشهد انطلاق مدفع الإفطار في شهر رمضان المبارك.

فمنذ عقود، لم ينقطع دوي مدفع رمضان في الدوحة ومحيطها، إيذانًا بالإفطار كما جرت العادة، كونه من التقاليد الراسخة التي تشير إلى غروب الشمس ونهاية يوم من الصيام.

ولا تقتصر مهمة مدفع رمضان، الذي دخل الخدمة في ستينيات القرن الماضي، عند تنبيه الصائمين فحسب، بل تحول إلى مقصد تجتمع حوله عشرات العائلات كل مساء، احتفاءً به.

ويوجد مدفع رمضان القطري في ثلاث ساحات تابعة لسوق واقف والحي الثقافي "كتارا"، ومسجد محمد عبد الوهاب بالدوحة.

ويُشرف على تأمين إطلاقها القوات المسلحة القطرية، ولهم دور كبير في تأمين المكان، فضلا عن خدمات توزيع وجبات الإفطار على الصائمين.

ويحرص أفراد القوات المسلحة المُلتفينحول المدفع، على تلبية طلبات الأطفال أيضًا، والمتمثلة في التقاط الصور التذكارية معهم.

وتبدأ رحلة مدفع رمضان، الذي تتم صيانته بشكل دوري للحفاظ على شكلها التقليدي، منذ تحري رؤية الهلال، عبر سيارات خاصة تقلها إلى مواقعها المحددة.

ففي ساحة سوق "مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب" أكبر مساجد الدوحة، يوجد أحد المدافع الثلاثة، يتسابق الأطفال والآباء لالتقاط الصور عنده قبيل المغرب؛ قبل أن يشهدوا إطلاقه، ويتناولوا حبات من التمر بجانبه.

ويعد مدفع رمضان عادة مشتركة بين كل الشعوب العربية والإسلامية؛ وتقليدًا تتوارثه المجتمعات منذ مئات السنين.

ويذكر المؤرّخون أنّ العاصمة المصرية كانت القاهرة أوّل مدينة أطلق فيها مدفع رمضان، وهناك عدد من الروايات حول قصة فكرته.

وتقول إحدى الروايات إن جنودًا في عهد ملك مصر، الخديوي إسماعيل (1863-1879)، كانوا يعملون في تنظيف أحد المدافع، فانطلقت منه قذيفة دوت في سماء القاهرة.

وتصادف ذلك مع وقت أذان المغرب في أحد أيام رمضان، فظنّ الناس أنّ الحكومة اتبعت تقليدًا جديدًا للإعلان عن موعد الإفطار، وصاروا يتناقلون ذلك.

وعلمت بذلك الحاجة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل، بحسب المؤرخين، وأعجبتها الفكرة، وأصدرت فرمانًا لاستخدام المدفع عند الإفطار والإمساك وفي الأعياد الرسمية.

وانتشر التقليد في بلاد الشام، ثم وصل بغداد في أواخر القرن التاسع عشر، ومنها إلى مدينة الكويت عام 1907، وإلى كل أقطار الخليج واليمن والسودان ودول غرب أفريقيا وآسيا والبلقان.