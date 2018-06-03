شاهد: إنقاذ امرأة من أعلى جسر بولاية تكساس الأمريكية

عرضت شرطة لا بورت بولاية تكساس الأمريكية تسجيلًا مصورًا، لضباط وهم يسحبون امرأة جالسة على جسر حديدي ليلًا، وكانت بحالة نفسية سيئة وعلى ما يبدو أنها كانت تنوي الانتحار.

وأنقذ ضباط الشرطة المرأة بينما كانت جالسة فوق حاجز حديدي على جسر فريد هارتمان في لا بورت بولاية تكساس الأمريكية، وسحبوها إلى بر الأمان، فيما أجهشت بالبكاء وحاول الضباط تهدئتها.

وكانت المرأة التي تم حجب هويتها جالسة وتدلّي ساقيها من على حافة الجسر الذي يبلغ طوله 180 قدمًا، وبدت مرتبكة عندما وصلت الشرطة.

وتم التقاط فيديو إنقاذ السيدة عبر كاميرا للشرطة، التي قالت إن الواقعة حدثت في وقت متأخر من مساء يوم 25 مايو/أيار.

وكانت الشرطة قد توجهت للجسر بعدما تلقى مركز شرطة لا بورت مكالمة طارئة تشير إلى وجود المرأة على الجسر، وبعد الإنقاذ قامت الشرطة بنقل المرأة إلى مستشفى محلي للتقييم والعلاج.