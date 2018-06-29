البث الحي
منوعات|الصين

شاهد: الصين تفتتح أكبر جسر زجاجي في العالم

29/6/2018

افتتحت السلطات الصينية جسرا زجاجيا هو الأكبر من نوعه في العالم، ويطل على أحد الوديان بمدينة شينغوان جنوبي مقاطعة غواندونغ.

ويبلغ طول الجسر 202 متر، بينما يبلغ ارتفاعه 72 مترا، ويضم منصة دائرية عملاقة يبلغ قطرها 16.8 مترا، يمكن للسائحين النظر عبر زجاجها إلى الوادي السحيق أسفلهم، في مشهد يبعث على الإثارة والخوف معا.

ومع افتتاح الجسر للزوار شعر بعض السائحين بالرعب وهم ينظرون إلى الوادي من هذا الارتفاع الشاهق، وجلسوا على الأرض وقد شلهم الخوف!

أما من ينتصرون على خوفهم فسيمكنهم الاستمتاع بالمنظر الرائع من أعلى، حيث يطل الجسر أيضا على شلال مائي يبلغ ارتفاعه 131 مترا.

وتقول السلطات إن كل قطعة من الزجاج التي يتكون منها الجسر يبلغ وزنها 4.5 طن، ويمكنها حمل سيارتين.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)