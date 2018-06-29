شاهد: الصين تفتتح أكبر جسر زجاجي في العالم

افتتحت السلطات الصينية جسرا زجاجيا هو الأكبر من نوعه في العالم، ويطل على أحد الوديان بمدينة شينغوان جنوبي مقاطعة غواندونغ.

ويبلغ طول الجسر 202 متر، بينما يبلغ ارتفاعه 72 مترا، ويضم منصة دائرية عملاقة يبلغ قطرها 16.8 مترا، يمكن للسائحين النظر عبر زجاجها إلى الوادي السحيق أسفلهم، في مشهد يبعث على الإثارة والخوف معا.

ومع افتتاح الجسر للزوار شعر بعض السائحين بالرعب وهم ينظرون إلى الوادي من هذا الارتفاع الشاهق، وجلسوا على الأرض وقد شلهم الخوف!

أما من ينتصرون على خوفهم فسيمكنهم الاستمتاع بالمنظر الرائع من أعلى، حيث يطل الجسر أيضا على شلال مائي يبلغ ارتفاعه 131 مترا.

وتقول السلطات إن كل قطعة من الزجاج التي يتكون منها الجسر يبلغ وزنها 4.5 طن، ويمكنها حمل سيارتين.