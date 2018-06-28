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شاهد: روبوت يتحدى الطهاة في عمل البيتزا

27/6/2018

تعتقد شركة إكيم فرنسية وهي شركة حديثة أن روبوتا جديدا يمكن أن يتفوق على الطهاة في عمل فطائر البيتزا المعروفة عالميا.

والروبوت الذي عادة ما نراه في المصانع يستطيع أن يضع معجون الطماطم على قاعدة فطيرة البيتزا ثم وضعها في الفرن وحمل صندوق من الكرتون وتقطيع الفطيرة.

ويحاكي الإنسان الآلي الحركات التي يقوم بها الطهاة عند فرد العجين ووضع الزيت والفلفل على البيتزا الساخنة عند خروجها من الفرن.

ويستطيع الروبوت المزود بثلاثة أذرع القيام بعدة مهام في آن واحد، ويقول مبتكروه إنه يمكن أن يصنع فطيرة بيتزا كل 30 ثانية أي 120 فطيرة في الساعة الواحدة مقارنة مع 40 فطيرة بيتزا ينتجها البشر كل ساعة.

والسرعة ليست بالميزة الوحيدة للفطائر البيتزا الآلية لكن جميع المكونات من المنتجات الحيوية التي يجري اختيارها بعناية من فرنسا وإيطاليا.

ولم يغادر الروبوت المنتج للبيتزا قاعة العرض الخاصة بالشركة الموجودة خارج باريس بعد؛ ولكن إكيم تبحث عن مكان في العاصمة الفرنسية لفتح مطعم آلي وتنوي بيع حقوق الامتياز في العام المقبل لتتوسع خارج حدود فرنسا في أوربا وبقية دول العالم.

المصدر : رويترز
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