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شاهد: أول "حاسوب لوحي" محلي الصنع في مصر

28/6/2018

كشفت شركة صناعية مصرية النقاب عن أول حاسوب لوحي جديد "تابلت" محلي الصنع.

وتأمل الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو" المنتجة للتابلت أن تتمكن من بيع الحاسوب اللوحي الجديد بسعر مقبول.

ويبلغ حجم الجهاز سبع بوصات بشاشة من طراز "آي.بي.إس" بدقة صورة تبلغ 1024600X. غير أن هذا التابلت الجديد يمكن استخدامه كهاتف أيضًا.

وقالت الشركة إن الحاسوب اللوحي الجديد تدخل فيه مكونات محلية بنسبة 45%.

وفي وقت سابق من العام، أطلقت الشركة أول هاتف خلوي ذكي مصري الصنع من إنتاجها.

وأعلنت الشركة أنها أنتجت حتى الآن 120 ألف هاتف خلوي في مصر وتصدر دفعات منه للإمارات.

وتعتزم سيكو بيع التابلت مقابل 1149 جنيهًا مصريا (64 دولارًا). وتأمل الشركة أن هذا يكون السعر المتدني مقبولًا لدى كثير من المواطنين.

المصدر : أسوشيتد برس
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