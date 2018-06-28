التايمز: الطبيب الافتراضي أفضل من البشر في تشخيص المرض

أكدت اختبارات أجريت في المملكة المتحدة أن منتجات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي بمقدورها تحديد المرض مثلما يفعل طبيب الأسرة أو الممارس العام وفقا لنظام التأمين الصحي البريطاني.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية (الخميس) أن تلك الاختبارات توضح الإمكانات التي يمكن للتكنولوجيا أن تقدمها في مجال تطوير نظام التأمين الصحي الشامل في بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن تطبيقا علي الهاتف المحمول يتضمن قياس الأعراض المرضية استطاع اجتياز جزء التشخيص في الاختبارات المؤهلة لوظيفة "الممارس العام" بدرجات كانت في بعض الأحيان أكبر من الدرجات التي يحققها الأطباء العاديون من البشر.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بمطوري البرنامج التقني قولهم إن الذكاء الاصطناعي بمقدوره مساعدة المرضي في الاكتشاف المبكر للأعراض التي تقلقهم بصورة أسرع، كما ستساعد هذه التقنية الأطباء على التوصل لتشخيص أكثر دقة للمرض.

وأضافت أن وضع منتجات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأطباء يعد محاولة أخيرة تقوم بها شركة (بابيلون) للتكنولوجيا لتطوير نظام التأمين الصحي الشامل في بريطانيا والذي يضم إلى جانب المواطنين البريطانيين كافة المقيمين على الأراضي البريطانية.

وكانت شركة بابيلون للتكنولوجيا قدمت في العام الماضي خدمة عرفت باسم (طبيب الأسرة الافتراضي) بالشراكة مع إحدى العيادات الخاصة في لندن، وهو النظام الذي يسمح للمرضي برؤية طبيب الأسرة الخاص بهم عبر الهاتف المحمول.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد فوتري، رئيس رابطة أطباء الأسرة في بريطانيا، قوله إن التطبيقات التكنولوجية لا يمكن أن تحل محل العلاقة المباشرة بين الطبيب والمريض، فيما قال مارتن مارشال، نائب رئيس الكلية الملكية لأطباء الأسرة في بريطانيا، إن إمكانات التكنولوجيا في مجال الطب رائعة لكن تظل أجهزة الحاسوب هي أجهزة الحاسوب.

وأوضح أن التقنيات الحاسوبية لا يمكن أن تحل محل طبيب الأسرة، ولا يجب المقارنة بينهما، معتبرا أن كل ما يمكن أن تقدمه تلك التقنيات هي أن تساعد الطبيب بينما لن يكون بمقدرها أبدا أن تحل محل الطبيب.