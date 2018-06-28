البث الحي
منوعات

التايمز: الطبيب الافتراضي أفضل من البشر في تشخيص المرض

28/6/2018

أكدت اختبارات أجريت في المملكة المتحدة أن منتجات ما يعرف بالذكاء الاصطناعي بمقدورها تحديد المرض مثلما يفعل طبيب الأسرة أو الممارس العام وفقا لنظام التأمين الصحي البريطاني.

وذكرت صحيفة التايمز البريطانية (الخميس) أن تلك الاختبارات توضح الإمكانات التي يمكن للتكنولوجيا أن تقدمها في مجال تطوير نظام التأمين الصحي الشامل في بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن تطبيقا علي الهاتف المحمول يتضمن قياس الأعراض المرضية استطاع اجتياز جزء التشخيص في الاختبارات المؤهلة لوظيفة "الممارس العام" بدرجات كانت في بعض الأحيان أكبر من الدرجات التي يحققها الأطباء العاديون من البشر.

ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بمطوري البرنامج التقني قولهم إن الذكاء الاصطناعي بمقدوره مساعدة المرضي في الاكتشاف المبكر للأعراض التي تقلقهم بصورة أسرع، كما ستساعد هذه التقنية الأطباء على التوصل لتشخيص أكثر دقة للمرض.

 وأضافت أن وضع منتجات الذكاء الاصطناعي في مواجهة الأطباء يعد محاولة أخيرة تقوم بها شركة (بابيلون) للتكنولوجيا لتطوير نظام التأمين الصحي الشامل في بريطانيا والذي يضم إلى جانب المواطنين البريطانيين كافة المقيمين على الأراضي البريطانية.

وكانت شركة بابيلون للتكنولوجيا قدمت في العام الماضي خدمة عرفت باسم (طبيب الأسرة الافتراضي) بالشراكة مع إحدى العيادات الخاصة في لندن، وهو النظام الذي يسمح للمرضي برؤية طبيب الأسرة الخاص بهم عبر الهاتف المحمول.

ونقلت الصحيفة عن ريتشارد فوتري، رئيس رابطة أطباء الأسرة في بريطانيا، قوله إن التطبيقات التكنولوجية لا يمكن أن تحل محل العلاقة المباشرة بين الطبيب والمريض، فيما قال مارتن مارشال، نائب رئيس الكلية الملكية لأطباء الأسرة في بريطانيا، إن إمكانات التكنولوجيا في مجال الطب رائعة لكن تظل أجهزة الحاسوب هي أجهزة الحاسوب.

وأوضح أن التقنيات الحاسوبية لا يمكن أن تحل محل طبيب الأسرة، ولا يجب المقارنة بينهما، معتبرا أن كل ما يمكن أن تقدمه تلك التقنيات هي أن تساعد الطبيب بينما لن يكون بمقدرها أبدا أن تحل محل الطبيب.

المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)