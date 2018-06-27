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ما الذي يجب معرفته قبل الشروع في دورة تعليمية عن بعد؟

على المهتمين بالالتحاق بدورات تعليمية عن بعد التأكد من الحصول على الدعم والإرشاد الكافيين من مقدم الدورة
على المهتمين بالالتحاق بدورات تعليمية عن بعد التأكد من الحصول على الدعم والإرشاد الكافيين من مقدم الدورة
27/6/2018

التعلم عن بعد صار يجد إقبالًا بشكل متزايد، والاختيار من بين الدورات التعليمية صار كبيرًا. ولكن أن يدرس المرء بمفرده يعد تحديًا والدعم التعليمي الجيد ضروري.

وهذه أهم النصائح للطلاب المقبلين على التعليم عن بعد وفقا ميركو فريتر، رئيس (منتدى التعلم عن بعد) الألماني:
  • يجب إرسال بعض الأسئلة الأولية عبر البريد الإلكتروني وأخذ ملاحظات عن زمن الرد وكذلك طرح أسئلة اختبارية لمعرفة ما إذا كان المعلمون سيقدمون توضيحات شافية.
  • لا يجب أن يعني التعلم عن بعد أن تدرس بمفردك، في الحقيقة سيكون الأمر محبطًا للغاية إذا ما جرى تركك بالكامل لأجهزتك الخاصة.
  • يجب أن يتمكن الطلاب من الوصول إلى مقدمي الدورة التعليمية بسرعة وعبر أكثر من قناة.
  • يمكن الإجابة عن بعض الأسئلة بشكل ملائم عبر البريد الإلكتروني ولكن مسائل أخرى بحاجة لتواصل مباشر إما عن طريق الهاتف أو سكايب.
  • مهما كنت تشعر بالحماس، يحذر فريتر من إثقال كاهلك بالتزامات مفرطة خاصة بالتعلم عن بعد.
  • لن تستطيع إدارة أكثر من 10 إلى 12 ساعة أسبوعيًا، لذا يجب عدم تجاهل الوظيفة والأسرة والأصدقاء خلال الدراسة.
المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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