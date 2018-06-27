ما الذي يجب معرفته قبل الشروع في دورة تعليمية عن بعد؟

التعلم عن بعد صار يجد إقبالًا بشكل متزايد، والاختيار من بين الدورات التعليمية صار كبيرًا. ولكن أن يدرس المرء بمفرده يعد تحديًا والدعم التعليمي الجيد ضروري.

وهذه أهم النصائح للطلاب المقبلين على التعليم عن بعد وفقا ميركو فريتر، رئيس (منتدى التعلم عن بعد) الألماني: