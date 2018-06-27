شاهد: مصريون يحولون خيبة أملهم في منتخب بلادهم لرسوم ساخرة

حوّل رسامو كاريكاتير مصريون الإحساس بالخيبة الأمل بعد مباراة الوداع التي خاضها منتخب بلادهم ضد السعودية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم إلى رسوم ساخرة.

وفازت السعودية على مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد حيث خرج الفريقان من البطولة، الإثنين.

وكان الفريقان منيا بهزيمتين في مباراتيهما السابقتين وخرجا من المنافسة على أي شيء سوى المكسب أو الخسارة في المباراة المتبقية بينهما.

وبدأ كثير من الفنانين في الرسم وكان يحدوهم أمل كبير، وتفاؤل بتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة لفريقهم في البطولة حتى أن بعضهم رسم صورة للنجم الأول للفريق محمد صلاح على هيئة رجل خارق (سوبر مان) بعد أن منح هدفه مصر التقدم في الشوط الأول.

لكن ركلة جزاء سددها السعودي سلمان الفرج قبل نهاية الشوط الأول بقليل وهدفا آخر سجله سالم الدوسري في الدقيقة 95 أنهيا المباراة بفوز السعودية.

وسرعان ما تبين للفنان سعيد بدوي، أن رسمه لمدرب المنتخب السعودي خوان أنطونيو بيزي وهو يبكي بسبب الهزيمة كان سابقًا لأوانه.

وتذيلت مصر، بقيادة مهاجم ليفربول صلاح، المجموعة دون أن تحصل على أي نقطة. وألقى الكثير من الرسامين باللائمة على المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر في هزائم الفريق الثلاثة المتتالية.

وكانت هناك توقعات كبيرة بعد أن تأهلت مصر العام الماضي. وتعززت تلك الآمال بالنتائج الرائعة التي حققها صلاح لصالح ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

ويوم الاثنين كان الفريقان اللذان احتلا المركزين الأخيرين في المجموعة قد خرجا من النهائيات بالفعل. وعندما افتتح صلاح التسجيل ضد السعودية لم يحتفل بإحراز الهدف.

ورسم الفنان محمد عمر صورة للحارس المصري عصام الحضري الذي أصبح وهو في سن 45 عامًا أكبر لاعب مشارك في تاريخ كأس العالم.