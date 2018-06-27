شاهد: رجل يصدم شاحنة صغيرة ويحرقها بمقر صحيفة كبرى

صدم رجل شاحنة صغيرة بمقر صحيفة قومية كبرى في العاصمة الهولندية أمستردام قبل إشعال النار فيها، (الثلاثاء).

ووصف رئيس وزراء هولندا مارك روتا، الهجوم بأنه "صفعة على وجه الصحافة الحرة والديمقراطية الهولندية."

ولم يسفر الحادث الذي وقع قبل الفجر على مبنى صحيفة (دي تلغراف) عن وقوع إصابات.

وأصدرت الصحيفة شريطًا مصورًا للهجوم على موقعها على شبكة الإنترنت، والذي يظهر رجلًا يصدم شاحنة صغيرة بيضاء بالمبنى مرتين، قبل أن يخرج ويشعل النار في السيارة.

وبعد ذلك ابتعد وانطلق في سيارة منتظرة.

وكان هذا هو الهجوم الثاني على وسيلة إعلامية في غضون أسابيع بعد استهداف مبنى مكتب صحيفة "بانوراما" الأسبوعية بسلاح مضاد للدبابات. وتشتهر الشركتان بتغطيتهما القوية للجريمة المنظمة.

ولم يصب أحد في ذلك الحادث واحتجز أحد المشتبه بهم. ولم تكن هناك مؤشرات فورية على أن هناك دوافع إرهابية.