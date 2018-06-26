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مملكة في الفضاء تبحث عن مواطنين.. تعرف على الشروط

حفل تنصيب أول رئيس لمملكة (أسغارديا) في قصر هوفبرغ مقر الأسرة الحاكمة السابق في فيينا
حفل تنصيب أول رئيس لمملكة (أسغارديا) في قصر هوفبرغ مقر الأسرة الحاكمة السابق في فيينا
25/6/2018

هل تشعر أن العالم لم يعد كما كان؟ هل ترغب في الابتعاد عنه كليا؟ الحل هو أن تصبح أحد مواطني مملكة (أسغارديا)، تلك المملكة التي تسعى لاستعمار القمر.

فما هي مملكة (أسغارديا):
  • أُنشئت أسغارديا قبل 20 شهرا فقط وينتمي لها حاليا نحو 200 ألف مواطن.
  • لديها دستور وبرلمان منتخب بل صار لها رئيس جرى تنصيبه (الاثنين) هو إيغور أشوربيلي.
  • لدى أسغارديا أحلام كبيرة إذ تطمح إلى أن يبلغ عدد سكانها نحو 150 مليون نسمة في غضون عشرة أعوام.
  • تخطط المملكة لبناء "سفن فضاء" ذات جاذبية اصطناعية في الفضاء الخارجي حيث يمكن للبشر أن يعيشوا فيها بشكل دائم.
 رئيس مملكة (أسغارديا) أشوربيلي وهو مهندس روسي وعالم كمبيوتر ورجل أعمال قال في خطاب تنصيبه أمام عدة مئات في قصر هوفبرغ مقر الأسرة الحاكمة السابق في فيينا:
  • هذا اليوم سيدون في سجلات أهم الأحداث في تاريخ البشرية.
  • أسسنا كل أفرع الحكومة وبالتالي أستطيع أن أعلن بثقة ولادة أسغارديا أول بلدان البشرية المتحدة في الفضاء.
  • يعيش مواطنو "مملكة المستقبل" حاليا في أكثر من 200 بلد حول العالم وهو ما يفوق عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ 193.
  • أسغارديا هو اسم عالم في السماء طبقا للأساطير الاسكندنافية.
  • يمكن لأي شخص أن يصبح من مواطني أسغارديا عبر الإنترنت ودون أي مقابل مادي.
  • أسغارديا تسعى لجذب اثنين في المئة من سكان الأرض "الأكثر إبداعا".
  • اختيار المواطنين مستمر. ربما يتضمن ذلك اختبارات ذكاء.
  • نسعى لامتلاك أقمار صناعية تتيح الدخول إلى الإنترنت حول العالم خلال ما بين خمسة وسبعة أعوام.
  •  نأمل أن تعمل سفن الفضاء في غضون فترة تتراوح بين عشرة و15 عاما وأن تكون نهاية المطاف إنشاء مستوطنة دائمة للعيش على القمر خلال 25 عاما.
  • سيدفع مواطنو أسغارديا حاليا رسوم عضوية سنوية قيمتها 100 يورو.
  • المملكة تخطط لجمع ضرائب على الأعمال التجارية والدخل الخاص لكن بنسب منخفضة للغاية.
  • أشوربيلي أكد أنه المسؤول بصفة أساسية خلال هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الأمة، عن التمويل ومعه عدد من المانحين من مواطني أسغارديا.     
المصدر : رويترز
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