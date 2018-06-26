مملكة في الفضاء تبحث عن مواطنين.. تعرف على الشروط

هل تشعر أن العالم لم يعد كما كان؟ هل ترغب في الابتعاد عنه كليا؟ الحل هو أن تصبح أحد مواطني مملكة (أسغارديا)، تلك المملكة التي تسعى لاستعمار القمر.

فما هي مملكة (أسغارديا):

أُنشئت أسغارديا قبل 20 شهرا فقط وينتمي لها حاليا نحو 200 ألف مواطن.

لديها دستور وبرلمان منتخب بل صار لها رئيس جرى تنصيبه (الاثنين) هو إيغور أشوربيلي.

لدى أسغارديا أحلام كبيرة إذ تطمح إلى أن يبلغ عدد سكانها نحو 150 مليون نسمة في غضون عشرة أعوام.

تخطط المملكة لبناء "سفن فضاء" ذات جاذبية اصطناعية في الفضاء الخارجي حيث يمكن للبشر أن يعيشوا فيها بشكل دائم.

رئيس مملكة (أسغارديا) أشوربيلي وهو مهندس روسي وعالم كمبيوتر ورجل أعمال قال في خطاب تنصيبه أمام عدة مئات في قصر هوفبرغ مقر الأسرة الحاكمة السابق في فيينا: