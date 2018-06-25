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شاهد: ناش يحافظ على لقب بطل العالم في مصارعة أصابع القدم

25/6/2018

احتفظ ناستي ناش (الاثنين) بلقب بطولة العالم في مصارعة أصابع القدم.

ودخل البطل ألان ناش المعروف باسم (ناستي ناش) برأسه الأصلع وجسده الضخم وسط عشرات المتفرجين في حانة بنتلي بروك في ديربيشاير.

وهلل الحضور لبطلهم المصارع وهو يدخل الحلبة على أنغام موسيقى الروك للدفاع عن لقبه، فهو بطل العالم في مصارعة أصابع القدم.

وتأسست رياضة مصارعة أصابع القدم في سبعينيات القرن العشرين وتشبه مصارعة الذراعين.

وبعد فحص قدمي المتنافسين للتأكد من خلوهما من الفطريات أو الإصابات، يجلس اللاعبان على الأرض وجها لوجه وتتشابك أصابع قدميهما على أن يحاول كل منهما طرح قدم منافسه أرضا ناحية اليمين أو اليسار.

وقال ناش لـ "رويترز": "يزداد الأمر صعوبة كل عام مع تقدمي في السن. التدريب يصبح أصعب لكن العزيمة تصبح أقوى وكذلك الإصرار. أعتقد أنني أستطيع الفوز على الآخرين بالتفوق عليهم في الذكاء لا في الناحية البدنية".

وبالفعل تغلب ناش على منافسه بن وودروف في نهائي الرجال وفاز بالبطولة للمرة الخامسة عشرة.

المصدر : رويترز
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