شاهد: كنغر يعطل مباراة كرة قدم في أستراليا

تسبب حيوان كنغر في تعطيل مباراة كرة قدم في أستراليا بعدما رفض مغادرة الملعب بالعاصمة كانبيرا الأحد.

وأظهر تسجيل للمباراة حيوان الكنغر وهو يدخل إلى الملعب من ناحية المرمى قبل أن يجلس بالقرب من نقطة الجزاء خلال فترة الاستراحة بين الشوطين في ملعب ديكين.

وأدى رفض الكنغر مغادرة الملعب إلى دخول سيارة حاولت إخراجه، وقد نجحت في هذا بالفعل، لكن الكنغر عاد مجددا ودخل الملعب.

وبعد نحو 30 دقيقة نجحت محاولات إبعاد الكنغر، وتم استئناف المباراة بين فريقي بيلكونين يونايتد وكانبيرا، والتي فاز فيها نادي بيلكونين يونايتد بهدفين.