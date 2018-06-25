شاهد: شاب عراقي يحارب البطالة بمقهى متنقل في البصرة

كغيره من شبان كثيرين في مدينة البصرة العراقية الغنية بالنفط يكافح شاب يدعى "كرار علي عبد الواحد" من أجل توفير وظيفة ثابتة لنفسه.

ومن خلال متابعته لمواقع التواصل الاجتماعي خرج بفكرة تشغيل مقهى أو محل متنقل لبيع القهوة في أماكن مختلفة بالشوارع والميادين.

وأنفق كرار (25 عامًا)، وهو خريج جامعي، نحو 20 ألف دولار لشراء سيارة صغيرة وماكينة لتحضير القهوة ولإدخال بعض التعديلات الملفتة على السيارة. واضطر لاقتراض نصف هذا المبلغ من الأهل والأقارب.

وعلى غرار عربات الطعام تقدم عربة كرار التي سماها "كوفي تو غو" للمارة قهوة ومشروبات ساخنة وباردة بينها القهوة العادية والقهوة الأمريكية والإسبريسو والشوكولاتة الساخنة والكابوتشينو والنسكافية والشاي المثلج والساخن والليمون وحتى شوكولاتة بالليمون.

ويعمل كرار، وهو الأخ الأكبر بين ثلاثة أخوة وأربع أخوات، بين سبع وثماني ساعات يوميًا يربح فيها بين 35 و45 ألف دينار عراقي (30-40 دولارًا).

ويجوب كرار شوارع البصرة منذ شهر ويقول إن الناس يرحبون بالفكرة.

ويرى رجل من أهل البصرة أن الفكرة جيدة ويمكن أن تلهم الكثير من الشبان الآخرين بأن يسيروا على خطى كرار.

ويختلف بائع قهوة متجول على قدمه مع فكرة التنقل بسيارة لبيع القهوة.

وتمثل البطالة تحديًا كبيرًا يواجه الحكومة العراقية التي أعلنت النصر على تنظيم الدولة في ديسمبر/كانون الأول واستعادة كل الأراضي التي كان التنظيم المتشدد r] استولى عليها في عامي 2014 و2015.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن البطالة بين فئة الشباب في العراق تقدر بنحو 18%.

وتقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن الفشل في مساعدة العراق في إعادة الإعمار قد يقود لمزيد من عدم الاستقرار.