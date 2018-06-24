البث الحي
منوعات|تركيا

شاهد: تماثيل من الملح في مغارة تركية

24/6/2018

في ورشة على عمق 150 مترًا، يساهم النحات التركي "سفر أوروج" في التعريف بمدينته "جانقيري" من خلال تحف فنية يصنعها من الملح الصخري وبعض المخلفات الأخرى.

والورشة أقامتها بلدية جانقيري داخل مغارة الملح الباقية من عهد الحثيين قبل نحو 5 آلاف سنة، بهدف تنشيط السياحة في الولاية الواقعة شمالي تركيا.

ويعمل النحات أوروج على تشكيل نقوش ومنحوتات من الملح الصخري، إضافة إلى أعمال متنوعة مصنوعة من المخلفات يعرضها للزوار داخل المغارة.

وأوضح أوروج، أنه يصنع في المغارة أعمالًا رمزية تعكس تاريخ جانقيري من الملح الصخري.

وقال "كما أني بهذا الشكل أواصل أنشطتي الفنية، إذ أصنع سمكة من قرن الماعز، أو وجهًا من زهرة عباد الشمس، وأحول المخلفات إلى أعمال فنية".

وأشار أوروج إلى أن أعماله الفنية تلقى إعجابًا من زوار المغارة.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)