انقسام المغردين حول تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارات بالسعودية

انعكس الانقسام في المجتمع السعودي حول قرار قيادة المرأة للسيارة عبر تفاعل المغردين مع وسم (#المرأة_السعودية_تسوق)؛ الذي تصدر الترتيب الثاني عالميا على موقع تويتر.

ففي حين رحب البعض بمنح المرأة حقها في قيادة السيارات، سخر آخرون وشككوا في قدرة المرأة على القيادة "الراشدة"، وعبر بعضهم عن تخوفهم من إمكانية وقوع حوادث الطرق.

وطرح مغردون أسئلة حول الحقوق الأخرى المسكوت عنها في المجتمع السعودي، فقال المغرد (‏Bilal Balous ): "مبروك هذا التطور وإلى مزيد من نيل كافة الحقوق والتمتع بحرية الرأي أيضا".

وأضاف المغرد (Dr.Ahmed Al-Hassan‏): "لو وجهت ربع الجهود المبذولة الإعلامية والفكرية والمادية؛ لخفض أسعار العقار لتم القضاء على مشكلة تضخم أسعارها وتوعية المواطن".

كما انتقد البعض المقاطع التي تم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي مع بدء تطبيق القرار؛ فغرد (KhalidBinMohamed) قائلا: "في ست ساعات شفنا العجب طيب وين (أين) الضوابط والشروط والكلام الفاضي اللي كنتو تتكلمون عنه.. أصوات أغاني مرتفعة.. أذكر كان فيه ضوابط شرعية ولا شفناها".

وبث الداعية السعودي الدكتور عائض القرني مقطعا مصورا على صفحته بتويتر قبيل بدء تطبيق القرار، لحث المجتمع على دعمه، وإسداء بعض النصائح "الشرعية" لقائدات السيارات.

وانتقد بعض المغردين القرني، فعلقت المغردة (noo_g ريــم‏ @noo_g_ ) قائلة: "ماني ضد قيادة المرأة.. بس وين كلامك هذا من قبل؟"، وذكرت أخرى ( @arwagh37): "وفقك الله أنا امرأة وأرفض قيادة السيارة واللي قاهرني تغيير كلامه بعد ما كان يتكلم عن المفاسد صار يشوفه شيئا إيجابيا سبحان مغير الأحوال". وقال (Heritage‏ @25Tootee ): "المسألة ليست قيادة سيارة.. المسألة أنهم ليسوا أهلا للثقة لأخذ رأيهم بالدين".

ويُذكر أن السعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة المرأة للسيارة.

وقد كثفت إدارة المرور في الرياض وجدة وتبوك على مدار الأيام الثلاثة الماضية الفعاليات التوعوية تحت عنوان "توكلي وانطلقي".