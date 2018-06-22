4 أكواب من القهوة يوميًا تحمي خلايا القلب من التلف

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا يحافظ على صحة القلب ويحمي خلاياه والأوعية الدموية من التلف.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون بكلية طب جامعة هاينريش هاين بألمانيا، أن الكافيين يشجع حركة البروتين التنظيمي في "الميتوكوندريا" المسؤولة عن توليد الطاقة داخل خلايا الجسم، وهو ما يعزز وظائفها ويحمي خلايا القلب والأوعية الدموية من التلف.

وأوضح الباحثون أن دراسات سابقة ربطت بين شرب القهوة وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض متعددة بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والسكتة الدماغية، لكن الآلية الكامنة وراء هذه التأثيرات الوقائية لم تكن واضحة.

وتوصل الفريق إلى أن هذا التأثير الوقائي للقهوة يظهر عند تركيز يعادل شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا.

وأظهرت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن القهوة تعزز عمل بروتين يساعد الأجزاء المسؤولة عن توليد الطاقة داخل خلايا الجسم، في حماية خلايا عضلة القلب من الموت كما يساعد على إصلاح عضلة القلب بعد الإصابة بالنوبة القلبية.

وظهرت التأثيرات الوقائية للكافيين ضد تلف القلب لدى الفئران المصابة بالسكري والسمنة والفئران المسنة.

وكشفت أبحاث سابقة أن احتساء 3 أكواب من القهوة يوميًا يحد من مخاطر الوفاة بسبب الأمراض المزمنة بالإضافة إلى أن احتساء القهوة قد يقي من الأمراض العصبية، بما في ذلك مرض الزهايمر، وتوقف انتشار عدد من الأورام السرطانية، مثل سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

وربطت الدراسات بين التناول المنتظم للقهوة وانخفاض خطر الإصابة بتليف الكبد، خاصة بين المرضى المصابين بفيروس الكبد الوبائي وهم الأكثر عرضة لتراجع وظائف الكبد.