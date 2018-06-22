مركز تجاري في بغداد يعتذر بعد منعه دخول أيتام

قدم "مول المنصور" أبرز المراكز التجارية في بغداد اعتذارا (الخميس) بعد حملة مقاطعة واستياء إثر منعه دخول مجموعة من الأيتام بصحبة فريق خيري بمناسبة عيد الفطر.

وقال المتحدث باسم المركز التجاري سعد الكردي عبر صفحته على فيسبوك: "حصل سوء فهم من أحد الموظفين، أنا أعتذر، لأن الاعتذار ليس معيبا، والاعتراف بالخطأ فضيلة. نحن سنقدم المساعدة لهذه الجمعية على مدى عام".

وأوضح مسؤول الإعلام في منظمة "رحماء بينهم" إبراهيم طه أن المركز التجاري تعهد بتقديم الملابس والطعام والألعاب للأطفال الأيتام على مدى عام. وكان طه قد دعا الثلاثاء الماضي 51 يتيما لتناول الغداء واللعب في المركز.

وشن ناشطون حملة مقاطعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فيديو نشره الفريق الخيري أمام سياج المول، يظهر 15 طفلا تحت أشعة الشمس الحارقة التي تجاوزت 40 درجة مئوية وهم يقفون إلى جانب السياج الخارجي للمركز بعدما منعوا من الدخول.

ومازال هاشتاغ #مقاطع_مول_المنصور متصدرا في "تويتر" داخل العراق بأكثر من 15 ألف "تغريدة" كما انخفض تقييم الصفحة الرسمية لمول المنصور من أكثر من خمسة نجوم إلى أقل من نجمتين بعد ورود أكثر من 20 ألف تقييم بنجمة واحدة خلال 24 ساعة.

تقييم الصفحة الرسمية لمول المنصور انخفض من أكثر من خمسة نجوم إلى أقل من نجمتين بعد ورود أكثر من 20 ألف تقييم بنجمة واحدة خلال 24

وكان فريق منظمة "رحماء بينهم" أشار إلى أن غالبية الأيتام فقدوا ذويهم في أعمال عنف خلال الأعوام الأخيرة.

كما أكد مسؤول الإعلام في المنظمة أن "مدير المول رفض استقبال الأيتام رغم أننا حجزنا مطعما ودفعنا المال".

وأضاف وقتئذ "أبلغونا أن المدير يقول إنكم تسببون إرباكا للمول والمطعم".

وتابع: "قلنا له إذا جئنا مع أطفالنا وأقاربنا وبلغ عددنا 25 هل سترفضون استقبالنا؟ لكنه لم يجب".

ويعد مول المنصور أول مجمع للتسوق في بغداد وتم افتتاحه في مايو/أيار 2013 بكلفة 35 مليون دولار ويتكون من أربعة طوابق ويضم أكثر من 170 محلا مع عدة علامات تجارية.