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غضب في بلجيكا بعد مقتل لبؤة هاربة برصاص الشرطة

أرشيفية
أرشيفية
22/6/2018

قالت حديقة حيوان بلجيكية إن لبؤة بها هربت من محبسها وقتلتها الشرطة بالرصاص بعد فشل محاولات لتخديرها مما أثار انتقادات حادة من قبل جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان وسياسيين.

وتمكنت اللبؤة من تحرير نفسها من محبسها بحديقة حيوان بلانكنديل شمالي بروكسل في وقت مبكر الخميس، وتم إجلاء العاملين والزوار فورا أو إبلاغهم بالاحتماء بأماكن مغلقة.

وقالت حديقة حيوان بلانكنديل على تويتر: "بعد محاولتين لتخدير اللبؤة اضطررنا لإخمادها برصاصة".

وقالت جماعة جايا المعنية بالدفاع عن حقوق الحيوان إن محاولات حديقة الحيوان والشرطة لإعادة الحيوان لمحبسه كانت أشبه "بعقلية رعاة البقر".

وقالت حديقة حيوان بلانكنديل في بيان إنها اضطرت لقتل اللبؤة بعد أن أصبح الوضع خطيرا للغاية.

وقال متحدث باسم الشرطة: "لم نرد أن يحدث ذلك لكن لسوء الحظ لم يكن هناك خيار آخر. إنه يوم حزين جدا لرجال الشرطة الذين شاركوا في العملية ولحديقة الحيوان".

المصدر : رويترز
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