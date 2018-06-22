شاهد: ماكرون يحول فناء قصر الإليزيه إلى حلبة رقص

تحولت ساحة قصر الإليزيه في فرنسا، إلى فضاء يعج بالموسيقى والرقص، وذلك من خلال مهرجان "عيد الموسيقى" الذي شارك فيه الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.

واحتشد العشرات من المشاركين في الحدث، مساء الخميس، وسط دقات الطبول الصاخبة التي ترددت في فناء القصر الرئاسي، في أجواء احتفالية راقصة للاحتفال ببداية الصيف.

وينظم اليوم الوطني للموسيقى في فرنسا في منتصف شهر يونيو/حزيران، وهو حدث سنوي تشارك فيه المدن في جميع أنحاء البلاد، بفعاليات للمواهب الموسيقية المحلية من شتى أنواع الموسيقى.

وأعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا 1500 شخص لحضور حفل موسيقى في باحة الإليزيه بمناسبة عيد الموسيقى يوم الخميس.

وأوضح الإليزيه أن بإمكان الراغبين في حضور هذا الحفل "للموسيقى الصاخبة" لقاء الرئيس ماكرون وزوجته بريجيت لفترة قصيرة.

وبينما كان عازفو موسيقى الجاز والروك، يحتفلون في أماكن بأحياء باريسية، كان الرئيس وزوجته يحتفون وسط الجماهير المشاركة بأخذ الصور التذكارية وتحية الجمهور.

وتستمر الأحداث الموسيقية في باريس حتى عطلة نهاية الأسبوع ضمن المهرجان السنوي للموسيقى في فرنسا.

وكان الرؤساء السابقون لفرنسا قد نظموا بالفعل حفلات موسيقية في قصر الإليزيه، غير أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم حفل للموسيقى الإلكترونية، وتقول الرئاسة الفرنسية إن هذا الاختيار يعكس أهمية الفنانين الفرنسيين في هذا النمط من الموسيقى.