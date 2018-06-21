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شاهد: مصممة أزياء توظف إفرازات الجسم في الموضة

21/6/2018

هل تريد أن تطبع بصمتك الشخصية على أزيائك؟ هل تريد أن تتخلص من العرق؟ ربما كان الحل في يد البريطانية الشابة أليس بوتس.

فالمصممة البريطانية خريجة الكلية الملكية للفنون، يمكنها أن تساعدك على تزيين ملابسك بالكامل ببلورات تشكلت من إفرازات الجسد.

وفي عرض الأزياء السنوي للكلية الملكية للفنون قدمت بوتس نماذج لتصميماتها الغريبة ومنها حذاء باليه مزين ببلورات تشكلت من العرق وما بدا كأنه قطعة من الفراء مطعمة ببلورات من البول.

واستخدمت بوتس الدماء أيضا ضمن تصميماتها. وهي ترى أن مثل هذه المواد المنفرة التي تبرع بها زملاؤها في الكلية لها فوائد بيئية وصحية تفوق خصائص المواد البلاستيكية أو القطنية التقليدية.

وقالت "بدلا من استخدام الإكسسوارات البلاستيكية في تزيين الملابس، يمكننا أن نبدأ في الاعتماد على هذه المواد الجديدة ومواد أكثر ارتباطا بالطبيعية".

وأضافت أن هذا المفهوم ربما يجري تطويره في المستقبل لصنع أداة استشعار حيوية ترصد ارتفاع مستويات السكر لدى مرضى البول السكري.

وشمل عرض أزياء الكلية الملكية للفنون الأسبوع الماضي مجموعات أخرى مستوحاة من البيئة منها مجموعة ملابس بلا أي حياكة.

وقدمت الأفكار والأزياء من خلال فقرات راقصة وعروض تمثيلية بدلا من العرض التقليدي الذي يعتمد على السير على البساط.

المصدر : رويترز
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