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منوعات|لبنان

شاهد: شرطيات بسراويل قصيرة تثيرن جدلا في لبنان

21/6/2018

وظفت السلطات المحلية في بلدة لبنانية فتيات معظمهن طالبات في الجامعة للمساعدة في تنظيم المرور خلال الصيف.

وأثارت هذه الخطوة جدلا داخل بلدة (برمانا) مع ظهور الفتيات مرتديات سراويل قصيرة خلال عملهن الصيفي.

ويقول مسؤولون إن الخطوة ضرورية لإظهار صورة جديدة للبنان والترويج للسياحة.

ويرى بيار أشقر رئيس بلدية (برمانا) أن هذه المبادرة مبتكرة وتمثل صورة جيدة للنساء في لبنان.

وعلى الرغم من أن لبنان يتيح للنساء حريات لا تنالها مثيلاتهن في دول العالم العربي الأخرى فإنه احتل مكانة سيئة في المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين في عام 2014، إذ جاء في المرتبة 135 من بين 142 دولة.

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة ليست ضرورية حتى ولو في بلد ترتدي النساء فيه ملابس خفيفة خلال الصيف.

وقالت سامنتا سعد (20 عاما)، وهي طالبة حقوق تشارك في تنظيم المرور أن هذا شيء جديد، إذ تعمل الفتاة وهي تحترم نفسها مشيرة إلى أن كل عمل يقابل بتعليقات جيدة وأخرى سيئة من الناس.

المصدر : رويترز
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