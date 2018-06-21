"إنستغرام" يعلن تخطي عدد مستخدميه عتبة المليار

أعلن تطبيق إنستغرام أن عدد مستخدميه تخطى عتبة المليار مستخدم نشط، في إنجاز يعكس الإقبال المتزايد على شبكة التواصل الاجتماعي المملوكة لفيسبوك والتي تركز على مشاركة الصور والفيديو.

وأتى الإعلان عن هذا الإنجاز الأربعاء، خلال فعالية نظمها رئيس الشركة كيفن سيستروم في سان فرانسيسكو وكشف خلالها النقاب أيضًا عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمي التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن أن تصل مدة الواحد منها إلى الساعة.

وقال سيستروم: "لدينا الآن مجتمع مكوّن من مليار مستخدم".

وبعد أن كان عدد مستخدميه في سبتمبر/أيلول لا يزيد عن 800 مليون أصبح إنستغرام اليوم رابع شبكة للتواصل الاجتماعي يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليار شخص.

والشبكات الثلاث الأخرى التي سبقتها إلى هذا الإنجاز مملوكة جميعها لفيسبوك، وهي إضافة إلى موقع التواصل الاجتماعي نفسه الذي يزيد عدد مستخدميه حاليًا عن مليارين مستخدم، خدمتا المراسلات الفورية "واتساب" و"ماسنغر".

وبذلك يكون إنستغرام قد تمكن من تخطي منافسيه الرئيسيين "تويتر" و"سناب تشات"، ونجح كذلك في المهمة التي يعاني فيها فيسبوك من مشاكل جمة ألا وهي اجتذاب فئة الشباب.

وأسست شركة إنستغرام في 2010 قبل أن يستحوذ عليها فيسبوك في 2012 مقابل حوالي مليار دولار.

وبحسب شركة إيماركتر يفترض أن تبلغ العائدات الإعلانية المتوقع أن تحققها شركة إنستغرام هذه السنة حوالي 5.5 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 70% عن العام الماضي.