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منوعات|الصين

شاهد: لوحات عملاقة ثلاثية الأبعاد في حقول الأرز بالصين

20/6/2018

أصبح رسم اللوحات الضخمة "ثلاثية الأبعاد" في حقول الأرز تقليدًا سنويًا في مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، مستقطبًا العديد من الزوار خلال مهرجان قوارب التنين.

وأبدع مزارعون صينيون مجموعة من لوحات الأرز المذهلة، التي عرضت أشكالًا وفنونًا ثلاثية الأبعاد فائقة الدقة، وتتميز هذه الحقول بأنماط وألوان وأشكال مختلفة، لتكون لوحة فنية ضخمة، يتم مشاهدتها من أعلى بوضوح أكبر.

وكان أكثر الأعمال الفنية إدهاشًا في حقول الأرز هذا العام هي لوحة "أفالوكيتسافارا Avalokitesvara" ذات الألف ذراع.

لوحات الأرز البديعة هي عامل الجذب الرئيسي في شنيانغ وهي واحدة من أكبر الأماكن التي تحتوي على لوحات فنية مكونة من نباتات الأرز في العالم. وتعتبر " Creative Farm" في شنيانغ هي أبرز مكان لعمل لوحات الأرز في الصين منذ 7 سنوات.

وقالت مديرة إدارة التخطيط في حقل شنيانغ الإبداعي "في البداية، نصحنا بعدم القيام بـرسم لوحة "أفالوكيتسافارا"، لأنها معقدة للغاية، الوجه والأذرع والقبعات والملابس، والتي يصعب جدا بالنسبة لنا إنجازها".

وتستخدم في لوحات الأرز التقنيات ثلاثية الأبعاد المتقدمة، وتستخدم براعم الأرز بألوان مختلفة لرسم أربعة أنماط من اللوحات مثل عادي، عمودي، مجوف، وخطوط.

لوحة "ألف ذراع Avalokitesvara "كانت تحديًا كبيرًا جدًا وغطت اللوحة العملاقة منطقة تبلغ مساحتها حوالي 6600 متر مربع، مع 29 ألف نقطة، وتعتبر تلك لوحة الأرز الأكثر تعقيدًا وصعوبة في العالم.

وبنفس القدر من الجاذبية رسمت لوحات مبدعة لتنين عملاق وصورة لكونفوشيوس.

المصدر : رويترز
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