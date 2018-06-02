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معجب يدفع 3.3 مليون دولار مقابل تناول غداء خاص

الملياردير وارن بافيت رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي.
الملياردير وارن بافيت رئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي.
2/6/2018

وافق أحد المعجبين برجل الأعمال والملياردير وارن بافيت على دفع أكثر من 3.3 مليون دولار عبر مزاد خيري أقيم على الإنترنت لتناول طعام الغداء مع مالك ورئيس مؤسسة بيركشاير هاثاواي.

وجاء العرض الفائز قرب نهاية مزاد استمر خمسة أيام على موقع إي باي لدعم مؤسسة غلايد الخيرية في سان فرانسيسكو التي تقدم الغذاء والرعاية الطبية وخدمات أخرى للمشردين والفقراء ومن تعرضوا لإساءات بالغة.

والعرض الفائز هو ثالث أكبر رقم منذ 19 عاما بدأ فيها بافيت عرض الغداء معه وذلك بعد رقم قياسي سجل في مزادين مماثلين في عامي 2012 و2016 وهو نحو 3.45 مليون دولار. واجتذب مزاد هذا العام 136 عرضا من ستة متنافسين فقط قبل أن ينتهي مساء أمس الجمعة.

وتستخدم غلايد ريع الغداء الخيري للمساهمة في ميزانيتها السنوية البالغة 20 مليون دولار لتقديم نحو 750 ألف وجبة مجانية ومأوى طارئ ولإجراء اختبارات على فيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) وفيروس سي. كما تقدم برامج رعاية نهارية وبعد أوقات المدرسة للأطفال.

وقال بافيت في بيان "غلايد تساعد حقا من وصلوا للقاع على العودة".

وجمع بافيت (87 عاما) 29.6 مليون دولار في 19 مزادا سنويا لصالح جلايد. ويشارك بافيت في التبرع لجلايد منذ تطوعت زوجته الأولى سوزان في المؤسسة الخيرية قبل وفاتها عام 2004.

وقالت كارن هانرهان رئيسة جلايد عبر الهاتف "3.3 مليون دولار هي هدية استثنائية.. ليس النقود فحسب بل حقيقة أن وارن بافيت يمنح اسمه وسمعته ليسلط الضوء على العمل الذي تقوم به جلايد… الطلب على خدماتنا يرتفع بسرعة كبيرة في تلك المدينة المليئة بالابتكار والثروة".

وسيتناول بافيت الغداء مع الفائز بالمزاد وما يصل إلى سبعة من أصدقائه في مطعم (سميث آند ولينسكي ستيك هاوس) في مانهاتن.

المصدر : رويترز
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