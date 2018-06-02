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شاهد: ولادة ثور أبيض نادر يعتبر مقدسا لدى قبائل أمريكية

2/6/2018

استقبلت حديقة حيوان بلغراد عاصمة جمهورية صربيا، هذا الأسبوع واحدا من أندر حيوانات الطبيعة، وهو أنثى ثور بيضاء نادرة من فصيلة الثور الأمريكي (بيسون).

ويعتبر هذا الحيوان مقدسا لدى بعض القبائل الأمريكية الأصلية.

وأُطلق على أنثى الثور اسم "دوسانكا" وهو مشتق من كلمة تعني الروح.

وولدت دوسانكا لثور أبيض آخر في حديقة الحيوان، وهي في حالة صحية جيدة ويبلغ وزنها 40 كيلوغراما.

ويمكن أن يبلغ وزن الثور البالغ من هذه الفصيلة أكثر من 600 كيلو غرام.

وتقدر الجمعية الوطنية للثور الأمريكي (بيسون) في الولايات المتحدة أنه يتم ولادة ثور أبيض واحد من كل 10 ملايين ولادة.

 والبَيسون أو الثور الأمريكي أو الجاموس الأمريكي حيوان ثديي يَقطن حالياً محميات أمريكا الشمالية وخصوصاً الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكلمة "بَيْسون" هي كلمة إغريقية تعني الثور الكبير، فهذه الحيوانات تتميز بضخامة أجسامها، ويُعادل ارتفاعها حتى الكتفين حوالي مترين، كما تتميز بقوتها الجسدية الهائلة وقرونها القوية. وفرو ثيران البيسون خشن وسميك ما يَحميها من برد الشتاء القارس، ولونها بني غامق مائل للسواد، وهي تعيش في مجموعات صغيرة تتألف من 20 بيسون أو أكثر.

وتقضي هذه الحيوانات معظم وقتها بأكل الحشائش والأعشاب، وتسترخي وتنام خلال بقية الوقت، وتضع الأنثى مولوداً واحداً وتقوم برعايته لمدة سنة واحدة فقط، وتتراوح مدة حياة البيسون الأمريكي بين 15 و25 عاماً في أغلب الحالات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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