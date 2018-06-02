شاهد: فحص شامل لحديقة حيوانات بسبب هروب حيوانات

تبين أن أسدين ونمرين وأحد الفهود لم يغادروا الأقفاص في حديقة حيوان ألمانية يوم الجمعة بسبب فيضانات نتجت عن أمطار غزيرة، بعدما اعتُقد في وقت سابق أن هذه الحيوانات فرت.

وقد هرب دبّ من قفصه لكنه ظلّ داخل أسوار الحديقة، وقالت السلطات المحلية إنه تعين قتل الدب الهارب بالرصاص بعد أن شكل تهديدا للناس.

وأدت فيضانات ناجمة عن عواصف إلى تآكل أجزاء من الحديقة كانت مجاورة لضفة نهر مما ألحق أضرارا بأبواب وسوج وأقفاص.

وقالت سلطات الحديقة إنه ستجرى عمليات فحص شاملة لرؤية ما إذا كانت الأقفاص آمنة مع وجود احتمالية لنقل بعض الحيوانات إلى حدائق أخرى.

وكانت السلطات المحلية في مدينة لونباخ غرب ألمانيا، قالت إن أسدين ونمرين وفهد هربا من حديقة الحيوان بالمدينة، ووجهت النصائح للسكان بالبقاء داخل منازلهم، والاتصال بالشرطة إذا رأوا أيًا من الحيوانات المفترسة الخمسة طلقاء.

كما قال متحدث باسم الشرطة، إن دبا هرب أيضا لكن تم إطلاق النار عليه، فيما أوضحت وسائل إعلام ألمانية أن الحيوانات تمكنت من الخروج بعد أمطار غزيرة وطقس عاصف مساء الخميس.