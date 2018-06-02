شاهد: طالب يبتكر أجهزة منزلية حقيقية من الكرتون

حوّل طالب يمني شغفه بالابتكار إلى مستوى جديد من خلال تصنيع الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكانس الكهربائية ومراوح التبريد من الكرتون وتعمل بشكل جيد.

ويقول الطالب اليمني أحمد المعماري وهو منهمك في تركيب أجهزة كمبيوتر صغيرة على أدواته التي صنعها "لقد بدأت منذ عامين، كنت أراقب أخي الطالب الجامعي الذي كان يعيد إصلاح أشياء صغيرة مثل المصابيح الكهربائية أو الكابلات أو الآلات الصغيرة، كنت أجلس إلى جانبه وأتعلم منه.

وأحمد طالب في المدرسة الثانوية في مدينة تعز اليمنية وقد قام بتصنيع آلات كهربائية تستخدم في المنازل مثل المكنسة كهربائية والثلاجات وذلك باستخدام الكرتون، والمثير للدهشة أن إبداعات أحمد المعمري تعمل بشكل جيد.

ويقول أحمد إنه يستخدم قوة ضغط الهواء لإنشاء نماذجه الأولية، وبالإضافة لكل هذه الإبداعات والنماذج المبتكرة، يعمل أحمد المعمري في تقديم الشاي بأحد المقاهي في مدينة تعز جنوب غرب البلاد، ويشرح أن عمله ضروري لدعم عائلته ودفع تكاليف دراسته المدرسية.

ويؤكد أحمد أن طموحه للمستقبل هو الحصول على فرصة لدراسة أو تلقي منحة دراسية لتعلم وتطوير نفسه وتطوير الأشياء التي صنعتها من صناديق الكرتون إلى شيء مصنوع من الفولاذ أو الألومنيوم".

وبعد ثلاثة أعوام من الصراع الذي وضع الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية في مواجهة حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، يشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يعاني نحو 8.4 مليون نسمة من نقص حاد في الغذاء ويواجهون خطر المجاعة.

وفرض التحالف بقيادة السعودية حصارا على موانئ اليمن لعدة أسابيع في نهاية العام الماضي وقال إنه يهدف إلى منع الحوثيين من جلب أسلحة، وأثّر ذلك بشدة على اليمن الذي يستورد 90% من غذائه.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في الحرب التي تسببت في نزوح ثلاثة ملايين نسمة إلى مواقع أخرى داخل البلاد وفي تفش كبير لمرض الكوليرا يهدد بمعاودة الظهور .