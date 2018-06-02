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شاهد: شاب يعزف أصوات الحيوانات على آلة الكمان

2/6/2018

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب يصدر أصواتا لعدة حيوانات وطيور باستخدام آلة الكمان.

وقال الشاب، ويدعى سيباستيان كولوانوفسكي، إنه قام بتصوير الفيديو لكسر الحواجز بين الجمهور وبين الموسيقى الكلاسيكية.

وأضاف سيباستيان، الذي يدرس في الكونسرفتوار الملكي في بروكسل، أنه يؤكد من خلال هذا المقطع وغيره التنوع والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها آلة الكمان في إصدار مختلف الأصوات.

وأشار سيباستيان، 18 عاما، إلى أنه صدم من انتشار المقطع على وسائل التواصل.

وحصل المقطع على 35 ألف إعجاب ونحو 475 ألف مشاهدة على القناة الخاصة بسيباستيان على موقع يوتيوب فقط.

المصدر : رويترز
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