شاهد: تكية "أم علي" بالأردن توفر إفطار رمضان لألفي شخص يوميا

يصطف المئات في طوابير طويلة بتكية أُم علي الخيرية بالأردن ليتلقوا وجبات إفطار طازجة قبيل أذان المغرب، وتقدم التكية نحو ألفي وجبة إفطار طازجة يوميا للمحتاجين.

وتتضمن الوجبة الساخنة التي تقدمها تكية أُم علي أرزا ودجاجا ولحما وفاكهة وعصيرا وخبزا.

وقال "سامر بلقر" مدير عام تكية أُم علي إنهم يستقبلون حوالي 2000 شخص يوميا موضحا أن التكية تساهم أيضا بالتعاون مع جمعيات خيرية أخرى في إقامة موائد إفطار خارج التكية بالمحافظات تقدم نحو 1500 وجبة تقريبا يوميا.

ويساهم نحو 100 متطوع بجهودهم في تحضير الطعام وتقديم الوجبات للصائمين في تكية أُم علي وقت الإفطار يوميا.

وقالت فتاة متطوعة في تكية أم علي "سارة جردات" أنها تحس بسعادة كبيرة وهي ترسم البسمة على وجوه القادمين للتكية لتناول الطعام.

أمّا المتطوع الشاب عبد السلام حسن فيقول إنه تعلم من التطوع، والإنسانية، وكيفية التعامل مع الناس، كما يؤكد أنه تعلم الصبر من خلال العمل التطوعي.

وأسست الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة العاهل الأردني عبد الله، تكية أُم علي في 2003. ويوضح موقع التكية أن الهدف منها هو القضاء على الجوع من خلال توفير مساعدة غذائية مستدامة.