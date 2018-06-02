شاهد: أبقار تنتج حليبا خاليا من اللاكتوز ولا يسبب عسر الهضم

تسعى شركات الألبان التي تبحث عن طرق لإرضاء الأشخاص الذين يتفادون الحليب بسبب واحدة من أكثر مشاكل الهضم شيوعا، وهي عدم قدرة المعدة على هضم مادة اللاكتوز.

ويطلق على المنتج اسم حليب (A2) والذي يقول مؤيدوه إنه ينتج عن طريق مجموعة فرعية من الأبقار التي تنتج الحليب الذي يفتقر إلى بروتين معين يربطه بميول عسر الهضم، مشيرين إلى أن الحليب من هذه الأبقار يبدو وطعمه مثل الحليب التقليدي، ولكن هناك فرق فهذا الحليب يفتقر إلى بروتين شائع، يقول المؤيدون إنه يجعل من السهل على الشخص الهضم، لكن المتشككين ليسوا على يقين من ذلك.

ولا يزال، "الحليب A2" يظهر في مبردات السوبر ماركت المزدهرة بالفعل مع حليب اللوز والحليب الخالية من اللاكتوز والخيارات العضوية، ويأمل المنتجون أن يدفع المستهلكون دولارًا إضافيًا أو أكثر مقابل نصف غالون من A2.

ويقول مزارع الألبان دان ريبلي، إن هذا الحليب يحتوي فقط على بروتين A2 في الحليب، ما يسهل الهضم".

وتقوم مزرعة ريبلي فاميلي في شمال ولاية نيويورك بتجريد حليبها محليًا، لكن الشركات الدولية تشارك أيضا، حيث أطلقت نستله مؤخراً حليب أطفال A2 في الصين، كما تدفع شركة A2 Milk التي تتخذ من أستراليا مقرا لها لتوسيع وجودها في الولايات المتحدة في سوق الشمال الشرقي المربح.

ولا يتعلق ادعاء صحة الحليب باللاكتوز، بل بالبروتينات، فمعظم الأبقار تنتج الحليب الذي يحتوي على كل من البروتينات A1 ​​و A2.. لكن بعض الأبقار تنتج بشكل طبيعي الحليب بدون البروتين A1.. والذي يعتقد بأنه يسبب النفخ وأعراض أخرى لبعض الناس.

والعديد من العلماء غير مقتنعين، بذلك الطرح، ففي جامعة سيراكيوز الأمريكية تقول عالمة التغذية مارغريت فوس إنه لا يوجد دليل كافٍ لاستخلاص مثل هذه النتائج، وتوضح بأنه قد يكون هناك أفراد ينتجون إنزيمات لا تستطيع هضم حليب A1 بشكل صحيح، لذا فإن هذا أمر معقول.

وفي بوفالو، نيويورك، تحول "جيمس رايبورغ" إلى A2 في المقهى الخاص به، ويقول إنه يستطيع صبها على الحبوب أو إضافتها إلى الوصفات دون المشاكل التي اعتاد على حدوثها، مؤكدا أنه بات بحال أفضل.

وريبلي منافس لشركة A2 Milk الأكبر حجماً بكثير، والشركتان تقولان إنه يمكنهما أن يساعدا مزارعي الألبان الذين يعانون من انخفاض طويل الأجل في شرب الحليب وتراجع أسعار الجملة.