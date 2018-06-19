شاهد: مجسم فرعوني يطفو على بحيرة في لندن

أقام الفنان الأمريكي، البلغاري المولد كريستو مجسما طافيا بارتفاع 20 مترا على شكل مقبرة فرعونية مصرية باستخدام براميل في بحيرة بمتنزه هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن.

وافتتح كريستو المجسم الطافي المؤلف من 7506 براميل، بألوان الأحمر والأبيض والبنفسجي الفاتح، أمس الاثنين، وللمجسم جانبان عموديان وآخران مائلان.

وبدأ العمل في المجسم الطافي بطول 40 مترا وعرض 30 مترا في شهر أبريل/ نيسان وشمل تركيب براميل سعة 55 جالونا على شكل قطع هرمي الشكل مثبّت على 32 نقطة ارتكاز.

واشتهر كريستو وزوجته الفنانة جان كود، التي توفيت عام 2009، بأعمال منها مجسم (البوابات) في متنزه سنترال بارك في نيويورك عام 2005 ومشروع تغليف مبنى الرايخستاغ التاريخي في برلين عام 1995.

والفنان الأمريكي، كريستو، واسمه الكامل كريستو جافاشيف، ولد في بلغاريا، وظل يعيش في نيويورك منذ عام 1964م.. وقام بابتكار مشاريع فنية مؤقتة ضخمة، بالتعاون مع زوجته جان ـ كلود.

ويهدف الفنان الأمريكي، إلى الوصول إلى أكبر عدد من الناس، بما في ذلك الأشخاص الذين لا يبدون عادة اهتمامًا بالفن، ومن أجل ذلك قام بعرض أعماله خارج الجدران وفي الهواء الطلق، بالمراكز الحضرية أو بالقرب منها، بدلاً من استخدام صالات العرض.

وتضمنت بعض مشاريع كريستو، تغليف المباني أو المنشآت الأخرى، باستخدام قماش القنب أو البلاستيك، وشملت المنشآت التي قام بتغليفها متحف الفن المعاصر بشيكاغو، وجسر پونت نوف، أقدم جسور باريس. واحتفت مشاريعه الأخرى بالمناظر الطبيعية وغالبًا ما يطلق على هذه المشاريع اسم "الفن".