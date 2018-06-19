البث الحي
منوعات

شاهد: لاجئ سوري يبتكر طائرات وشاحنات بإمكانات بسيطة

19/6/2018

يشغل لاجئ سوري أيامه الطويلة المضنية في مخيم الزعتري بالأردن بصنع نماذج مصغرة من آلات ومعدات ونماذج لمعالم عالمية بل وحتى طائرات.

ومع عجزه عن العثور على عمل في المخيم، بحث إحسان صقر- الذي فرّ من مسقط رأسه في درعا قبل 4 سنوات- عن نشاط ليشغل وقت فراغه بناء على توصية من الطبيب، فكان أن انخرط على ابتكار نماذج من آلات وطائرات ومعالم سياحية.

ويقول إحسان الصقر، إنه مفتون بالآلات الكبيرة منذ أن كان طفلاً صغيرا، ومع عجزه عن العثور على عمل في المخيم، بحث صقر عن نشاط يتناسب وهواياته، وبمواد بسيطة متاحة، انهمك صقر في صنع معداته والتي تمثل نماذج مصغرة من آليات شاهدها في المخيم، وضع لها خريطة مصغرة في رأسه، كما قال، ثم بدأ في تنفيذها.

ويستفيد صقر من العناصر والأشياء المهملة في المخيم، فيجمع المحركات من ألعاب الأطفال، والخشب الخردة من أنحاء المخيم، وحتى المحاقن الفارغة لاستخدامها كمضخات.

واستغرق الأمر من الشاب السوري اللاجئ حوالي شهر لصنع نسخة مصغرة من حفّار، كما صنع نماذج من شاحنات وطائرات هليكوبتر وحتى نسخا طبق الأصل من برج إيفل.

ويؤكد صقر على ضرورة أن يسعى كل شخص لتحقيق طموحاته وعدم الركون للإحباط.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 660 ألف لاجئ في الأردن، إلا أن الحكومة الأردنية تقول إن هناك أكثر من مليون سوري في البلاد.

وكان مخيم الزعتري بالأردن في وقت من الأوقات هو أسرع مخيم للاجئين نموا في الشرق الأوسط، وفي المكان الذي كان صحراء خالية، ظهرت مدينة عشوائية مترامية الأطراف، بلغ عدد سكانها في ذروة الازدحام 125 ألف نسمة، ومرّ من خلاله ما يقرب من نصف مليون شخص.

وساعد توسع المخيم في إعادة تنشيط الاقتصاد في جزء مهمل من الأردن كان يشتهر في السابق بالتهريب، لكن الظروف المعيشية لكثير من اللاجئين في الأردن لا تزال صعبة، وتشير إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عام 2016، إلى أن 93% من السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر الوطني البالغ 88 دولار للفرد الواحد في الشهر.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)

وسط تجاهل للإجراءات الاحترازية.. مصر تتأهب لموجة ثانية من جائحة كورونا

هناك حالة من الرفض على نطاق واسع للتحذيرات الرسمية من موجة ثانية من فيروس كورونا (رويترز)

أول دولة في العالم توفر المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء مجانا (فيديو)

(فيسبوك)

العثور على مسلّة معدنية غامضة في قلب الصحراء الأمريكية (فيديو)

الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)