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شاهد: تغيير تمثال لرونالدو في مطار برتغالي بعد موجة سخرية

18/6/2018

قامت سلطات مطار ماديرا البرتغالي بتغيير تمثال برونزي لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو ونصبت تمثالا آخر أكثر شبها به بعد موجة سخرية واسعة طالت التمثال الأول.

وجاء تغيير التمثال بناء على طلب عائلة رونالدو، نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد الإسباني.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عملية الاستبدال تمت في سرية ودون أي دعوة لوسائل الإعلام صباح يوم الجمعة الماضي قبيل مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم المقامة في روسيا.

وانتهت المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها وأحرز رونالدو أهداف البرتغال الثلاثة.

وكان التمثال الأصلي الذي نحته الفنان المحلي إيمانويل سانتوس موضع الكثير من السخرية، وهو شيء قال عنه الفنان إنه أحزنه ولم يكن وقعه سهلا عليه.

ومع ذلك تم تكليف سانتوس بعمل محاولة ثانية.

المصدر : رويترز
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