شاهد: نازح سوري يصلح ألعاب مدمرة لإسعاد أطفاله في العيد

قام نازح سوري في درعا جنوبي سوريا، بتجميع قطع من الألعاب المدمرة وإصلاحها ووضعها جانب خيمة النزوح لتكون لعبة جديدة لأولاده، علها تشعرهم بشيء من أجواء العيد التي حرموا منها لسنوات.

وأتى الأب أبو قصي بالقطع من مدينة ألعاب مهجورة تم تدميرها بقصف لطائرات النظام السوري عليها وقام بإصلاحها، ومن ثم تجميعها وتركيبها، وتبديل بعض القطع المدمرة بأخرى من تصنيعه، ونجح بذلك إلى حد كبير في رسم الفرحة في وجه أبنائه.

وقال أبو قصي القطيفان، إنه نزح إلى السهول المحيط بمدينة درعا، قبل نحو عامين، بسبب الأوضاع الأمنية في مدينته، ممثلة بالقصف والاشتباكات والدمار، واستقرّ به الحال في خيمة صغيرة مع عائلته المكونة من ستة أطفال وزوجته.

وأوضح أبو قصي، أنه خرج بعائلته في ظروف صعبة، وسط قصف جوي وصاروخي على حيّه، ويرفض العودة لكي لا يُصاب أحد من أطفاله بأذى، وبسبب سوء حالته المعيشية لم يستطع تأمين مسكن بديل عن الخيمة.

وأشار القطيفان (40 عامًا)، إلى أن أطفاله لم يعرفوا معنى العيد، ولا يوجد في مخيلتهم سوى الحرب نظرًا لصغر سنّهم، وأعمارهم ما بين (2 – 12 عامًا)، وعلى مدارس السنوات السبع الماضية كانت الأعياد عبارة عن قصف ومجازر وتدمير من قبل النظام السوري وحلفائه.

وأضاف أبو قصي، أنه أراد تمييز العيد لأطفاله في هذا العام، بلعبة "القرص الدائري"، بسبب عدم وجود أي متنزه أو حديقة ألعاب للأطفال في محافظة درعا، "وكان الفرح واضحًا على وجوه أطفالي عندما أتممت صيانة جزء من هذه اللعبة وتجريبها للمرة الأولى".

وتابع "إن فرحة أطفالي هي أهم شيء عندي، وأعمل جاهدًا على تعويضهم جزء بسيط جداً فقط، من ما حُرموا منه طيلة السنوات الماضية".

ولم تقتصر اللعبة على أطفال أبو قصي، بل أصبحت مقصدًا للأطفال الذين يقطنون في الخيام المجاورة لخيمته، لأن جميع الأطفال الذين لم يتجاوزوا من العمر 12 عامًا، لا يعرفون شيئًا عن العيد وساحات الألعاب والشوارع المكتظة.

وقالت الطفلة شهد القطيفان (10 أعوام)، إنها لا تعرف شيئا عن أجواء العيد الذي يتحدث عنه الناس، وإن هذا أول عيد تستقبله بالفرح واللعب، بفضل اللعبة التي استصلحها والدها.