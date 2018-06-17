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منوعات|أستراليا

شاهد: فنان أسترالي يخرج حيا بعد دفنه ثلاثة أيام

17/6/2018

خرج فنان أسترالي على ما يرام بعد دفنه 72 ساعة في حاوية من الصلب تحت طريق مزدحم وذلك في إطار مشاركته فيما يعرف بمهرجان الفنون المظلمة الذي يقام في ولاية تسمانيا.

ودخل الفنان مايك بار البالغ من العمر 73 عاما حاوية الشحن الصغيرة في وقت متأخر (الخميس) الماضي قبل أن يُهال فوقه تراب الطريق.

وتم ضخ الأكسجين للحاوية وحصل بار على ما يكفي من المياه وأغراض للكتابة والقراءة وسخان وزر استغاثة في حال حدوث أي مشكلة.

لكنه لم يحصل على أي أطعمة.

وقال المهرجان على موقعه الإلكتروني إن العرض يهدف لتسليط الضوء على العنف الذي مارسه المستعمرون ضد السكان الأصليين.

وعادة ما تحتفي عروض المهرجان بالطقوس القديمة.

المصدر : رويترز
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