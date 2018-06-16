50 ألف دولار من شرطة كاليفورنيا للمساعدة في حل لغز قضية

عرض مسؤولو إنفاذ القانون في كاليفورنيا مكافأة قدرها 50 ألف دولار للمساعدة في حل لغز مقتل محققة وأسرتها في عام 1991، على أمل الاستفادة من التقدم في تقنيات الحمض النووي.

وقال زافيير بيسيرا مدعي كاليفورنيا العام ودانييل هان قائد شرطة سكرامنتو خلال الإعلان عن حدوث تقدم جديد في حل لغز مقتل مارسي جاكوبز وزوجها وابنتها إنهما يأملان في أن يتقدم شهود جدد.

وقال هان في بيان "على مر السنين، ظلت هذه القضية تمثل تحديا كبيرا لكثير من المحققين. ونظرا لما حدث من تقدم في الطب الشرعي، بدأ المحققون العاملون بوزارة العدل في كاليفورنيا العمل مجددا في هذه القضية".

وأضاف "نأمل مع مرور هذا الوقت، وعرض مكافأة قدرها 50 ألف دولار، أن يتقدم أي شخص لديه معلومات تتعلق بهذا الحادث للمساعدة في حل لغز هذه الجريمة البالغة العنف".

وتم جمع أدلة الحمض النووي (دي.إن.إيه) من مسرح الجريمة في منزل جاكوبز في سكرامنتو لكن الشرطة امتنعت عن قول ما إذا كان المحققون يستخدمون تقنيات مشابهة لتلك التي استخدمت في قضية (قاتل جولدن ستيت) المنفصلة في محاولة تحديد الجاني.

كان ضابط الشرطة السابق جوزيف جيمس دي أنجيلو (72 عاما) قد اعتقل في أبريل نيسان ووجهت إليه تهم القتل في 12 جريمة ارتكبت في السبعينيات والثمانينيات في قضية عرفت باسم (قاتل جولدن ستيت) إذ إن الجاني ظل مجهولا لفترة طويلة.

واشتبه المحققون في دي أنجيلو بعد أن قارن المحققون الحمض النووي التي تم أخذه من عدد من مسارح الجريمة مع بيانات تحديد الأنساب بالحمض النووي عبر الإنترنت ليجدوا تطابقا جزئيا لدى قريب من بعيد.

وأثار بعض الخبراء تساؤلات بشأن الأخلاقيات المحيطة باستخدام أجهزة انفاذ القانون مواقع الأنساب الخاصة بالعملاء.

ولا تعتقد السلطات أن ثمة صلة بين قضية جاكوبز والجرائم التي ارتكبها قاتل جولدن ستيت.

وكانت مارسي جاكوبز موظفة عمرها 31 عاما بقسم خدمات الموظفين بوزارة العدل بولاية كاليفورنيا وكانت تحضر فصولا مسائية لكي تصبح محققة في مسرح الجرائم، عندما عثر عليها مقتولة في منزلها يوم 14 يناير كانون الثاني 1991 هي وزوجها مايكل (33 سنة) وابنتها جيني (تسعة أعوام).

وقال فانس تشاندلر مسؤول الإعلام بوزارة العدل في كاليفورنيا في تعليقه على قضية جاكوبز "من الواضح أن هناك تطورات تتعلق بمجال الحمض النووي، كما أن الصلات تتغير مع الوقت" رافضا الدخول في تفاصيل.

وساور المحققين منذ فترة طويلة اعتقاد بأن جريمة القتل هذه نفذها أكثر من مشتبه به جاؤوا إلى المنزل بحثا عن أشياء ثمينة كان أحد أصدقاء مايكل جاكوبز قد أخفاها به.

وقال بيسيرا في بيان "نناشد الجمهور المساعدة في تقديم القتلة للعدالة".