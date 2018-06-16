جامعة تحقق في غياب 37 طالبا عن الامتحان بشهادات من نفس الطبيب

غادر 37 طالبا من طلاب جامعة هوهنهايم بمدينة شتوتغارت الألمانية، قاعة الامتحانات وقدموا شهادات طبية من نفس الطبيب للاعتذار عن أداء الامتحان.

وقال "فلوريان كريبس" المتحدث باسم الجامعة اليوم السبت إن التشخيص المسجل في الشهادات تحدث عن حالة دوار وعدم وضوح رؤية أو قيء وغثيان.

وأوضح كريبس، أنه وفي حال دخول الامتحان، فإن عوائق قطع الامتحان تكون كبيرة للغاية، إذ ينبغي إثبات أن الطالب مُنِعَ فجأة وعلى نحو غير متوقع سابقا من استدعاء ما استذكره، وأضاف أن ذلك يتطلب أيضا فحصا شاملا.

وأشار إلى أن الجامعة تشككت في هذه الشهادات، وعلى ذلك طالبت هؤلاء الطلاب بعد الامتحان بتقديم رد على ما حدث، مشيرا إلى رفض التفسيرات المقدمة من 33 طالبا من الـ37 طالب اقتصاد، موضحا أن لجنة الامتحان لا تزال لديها أسئلة تتعلق بتفاصيل في الحالات الأربع الأخرى.

وذكر كريبس أن من الممكن أن يؤدي هذا الأمر إلى تداعيات خطيرة بالنسبة لأربعة طلاب من هؤلاء لأن هذه هي محاولة الامتحان الثالثة لهم، وفي حال لم يقدموا سببا وجيها للاعتذار عن الامتحان فإن من الممكن فصلهم من الجامعة.

وتفحص الجامعة في الوقت الحالي 103 شهادات طبية أخرى كان هذا الطبيب أصدرها في الفترة بين 22 إلى 25 أيار/مايو الماضي، أثناء فترة الامتحانات، وكتبت الجامعة إلى الطلاب أصحاب هذه الشهادات وطالبتهم بتقديم إيضاحات حول الشهادات المقدمة.