شاهد: مصري يسعى لدخول غينيس بأكبر "فانوس رمضان"

يحاول مواطن مصري أن يسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بفانوس رمضان ضخم في الحي الذي يقطن به في مدينة الإسكندرية الساحلية.

ويقول أحمد حجو صانع الفانوس إن ارتفاعه 50 مترًا وعرضه أربعة أمتار وإنه صنعه على مدى أربعة أشهر بهدف إسعاد جيرانه وأصدقائه.

وأوضح حجو أن الفانوس مصنوع أساسًا من 12 فرعًا من المصابيح الكهربائية الخفيفة بارتفاع يصل إلى 35 مترًا مع هلال ونجمة أعلاه مصنوعان من المصابيح الكهربائية أيضًا.

ويزيد إجمالي عدد المصابيح الكهربائية في الفانوس عن 13 ألفًا. وأشار حجو إلى أن وزن الفانوس يزيد على 500 كيلوغرام.

وأوضح حجو أن فانوسه هذا العام مميز عن السابق.

وأثنى الجيران على حجو بسبب عمله الإبداعي الذي يقولون إنه أضاف لمسة جمالية لشارعهم.

وتُستخدم فوانيس رمضان في مصر منذ زمن بعيد إلى أن أصبحت بالتدريج الزينة الرئيسية التي تشير إلى شهر رمضان.