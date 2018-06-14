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شاهد: "العزومة" حافلة تجوب شوارع القاهرة في رمضان لإطعام الفقراء

14/6/2018

تجوب حافلة ذات طابقين معبأة بالطعام شوارع القاهرة خلال شهر رمضان لمساعدة الصائمين المعوزين في الحصول على وجبة إفطار جيدة.

وفي مسعى للتخفيف عن كاهل كثيرين، ممن أفقرتهم إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة المصرية، تجوب الحافلة المسماة "العزومة" شوارع المدينة يوميًا لتوزيع أكياس طعام على الناس والجمعيات الخيرية.

ومع اقتراب غروب الشمس تستقر الحافلة في مكان ما ويفرش المتطوعون عليها موائد بها ويقدمون وجبات إفطار ساخنة للصائمين.

وهدف المشروع هو دعوة الناس للشعور بأنهم في بيوتهم، ومحاربة الوصمة المرتبطة بتناول الإفطار على موائد الرحمن التي قد يراها بعض المصريين محرجة.

وبدأت المبادرة قبل 4 سنوات من جانب وكالة ريد سكوير الإعلانية وبنك الطعام المصري وشركات مختلفة أخرى.

وجذبت تلك المائدة كثيرين عبر تلك السنين، ويتناول أكثر من 200 شخص إفطارهم عليها حاليًا يوميًا.

ومن بين من سكان القاهرة الذين يتناولون إفطارهم على حافلة العزومة رجل يدعى فارس يرى أنها مناسبة لكثيرين بمن فيهم المارة الذين لا يسعفهم الوقت للحاق الإفطار في بيوتهم.

وتعتزم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتُخب هذا العام لفترة رئاسية ثانية، اتخاذ مزيد من الإجراءات القاسية من بينها خفض الدعم عن الوقود والمتوقع هذا الصيف.

المصدر : رويترز
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