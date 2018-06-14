ترمب يحتفل بعيد ميلاده الـ72 اليوم

يحتفل اليوم (الخميس) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يعد أكبر مرشح سنا يتم انتخابه لرئاسة أمريكا، بعيد ميلاده الـ72 .

ولم يذكر البيت الأبيض كيفية احتفال الرئيس بعيد ميلاده، ولكن جدول أعماله، الذي أعلن عنه في وقت متأخر من أمس الأربعاء، لم يشر إلى تنظيم فعاليات عامة بهذه المناسبة.

ويعد ترمب ثاني أكبر رئيس أمريكي سنا بعد رونالد ريغان، الذي غادر منصبه وهو يبلغ من العمر 77 عاما في عام 1989 بعدما أمضى فترتين رئاسيتين. وإذا أكمل ترمب فترتين رئاسيتين، سوف يعد أكبر رئيس أمريكي سنا متخطيا ريغان ببضعة أشهر.

ويشار إلى أن الرئيس دوايت أيزنهاور، هو الرئيس الأخر الوحيد الذي شغل منصب رئيس أمريكا وهو يبلغ من العمر أكثر من 70 عاما. وقد أتم أيزنهاور عامه الـ70 عام 1960، قبل أشهر قليلة من تركه منصبه.

وكان الرئيس الأمريكي احتفل مبكرا بعيد ميلاده قبل أيام خلال حفل غداء جمعه برئيس وزراء سنغافورة على هامش القمة التاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم سونغ أون.